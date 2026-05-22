சாருகேசி படத்தின் இசை, டிரைலரை வெளியிட்ட நடிகர் ரஜினிகாந்த்!

பாட்ஷா பட இயக்குநர் சுரேஷ் கிருஷ்ணா இயக்கியுள்ள சாருகேசி படத்தின் இசை, டிரைலரை நடிகர் ரஜினிகாந்த் வெளியிட்டுள்ளார்.
சத்யா, பாட்ஷா, அண்ணாமலை, ஆளவந்தான் உள்ளிட்ட புகழ்பெற்ற படங்களை இயக்கியவர் இயக்குநர் சுரேஷ் கிருஷ்ணா. இவரது இயக்கத்தில் சாருகேசி என்ற திரைப்படம் உருவாகியுள்ளது.
அருண். ஆர் தயாரித்துள்ள இந்தப் படத்தை, இயக்குநர் சுரேஷ் கிருஷ்ணா திரைக்கதை எழுதி இயக்கி உள்ளார். வசனம், பாடல்களை பா. விஜய் எழுதியுள்ளார். தேவா இந்தப் படத்திற்கு இசையமைத்துள்ளார்.
ஒய்.ஜி. மகேந்திரன் பிரதான கதாபாத்திரத்தில் நடித்துள்ள இந்தப் படத்தில் சத்யராஜ், சமுத்திரக்கனி, சுஹாசினி, தலைவாசல் விஜய், ரம்யா பாண்டியன், ராஜ் ஐயப்பன், மதுவந்தி உள்ளிட்டோர் நடித்துள்ளனர்.
‘சாருகேசி’ என்ற நாடகக் கதையை திரைப்படமாக எடுக்கப்பட்டுள்ளது. இந்தப் படம் ஜூன் 12ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாக உள்ளது.
Actor Rajinikanth releases the music and trailer for the film Charukesi!
