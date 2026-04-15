Dinamani
திமுக தோற்க வேண்டும் என ராகுல் நினைக்கிறார்: அண்ணாமலை பேச்சுதொகுதி மறுவரையறை! தமிழ்நாட்டில் நாளை கருப்புக் கொடிப் போராட்டம்! - மு.க. ஸ்டாலின் அறிவிப்பு திமுக எம்பிக்களுடன் முதல்வர் ஸ்டாலின் ஆலோசனை! ஏப். 17ல் ஆண்டிபட்டியில் 6-ம் கட்ட பிரசாரத்தைத் தொடங்குகிறார் முதல்வர்!உதயநிதி சொத்து விவரம்: வருமானவரித் துறை அறிக்கை தாக்கல் செய்ய உத்தரவு!பிகார் முதல்வராக பதவியேற்றார் சாம்ராட் சௌதரி!தங்கம் விலை சவரனுக்கு ரூ. 800, வெள்ளி கிலோ ரூ. 10,000 உயர்வு!வானதி சீனிவாசனுக்கு ஆதரவாக தில்லி முதல்வர் ரேகா குப்தா பிரசாரம்!நாகா்கோவிலில் இன்று பிரதமா் மோடி சாலைப் பேரணி
/
செய்திகள்

பாட்ஷா பட இயக்குநரின் சாருகேசி படத்தில் ரம்யா பாண்டியன்!

சாருகேசி படத்தில் நடிக்கும் நடிகை ரம்யா பாண்டியன்.

News image

சாருகேசி படத்தில் ரம்யா பாண்டியன். - படம்: இன்ஸ்டாகிராம்

Updated On :15 ஏப்ரல் 2026, 7:09 am

பாட்ஷா பட இயக்குநர் சுரேஷ் கிருஷ்ணா இயக்கும் சாருகேசி படத்தில் ரம்யா பாண்டியன் நடித்துள்ளார்.

சத்யா, பாட்ஷா, அண்ணாமலை, ஆளவந்தான் உள்ளிட்ட புகழ்பெற்ற படங்களை இயக்கியவர் இயக்குநர் சுரேஷ் கிருஷ்ணா. இவர் இயக்கும் புதிய திரைப்படம் சாருகேசி.

அருண். ஆர் தயாரித்துள்ள இந்தப் படத்தை, இயக்குநர் சுரேஷ் கிருஷ்ணா திரைக்கதை எழுதி இயக்கி உள்ளார். வசனம், பாடல்களை பா. விஜய் எழுதியுள்ளார். தேவா இந்தப் படத்திற்கு இசையமைத்துள்ளார்.

ஒய்.ஜி. மகேந்திரன் பிரதான பாத்திரத்தில் நடித்துள்ள இந்தப் படத்தில் சத்யராஜ், சமுத்திரக்கனி, சுஹாசினி, தலைவாசல் விஜய், ரம்யா பாண்டியன், ராஜ் ஐயப்பன், மதுவந்தி உள்ளிட்டோர் நடித்துள்ளனர்.

‘சாருகேசி’ என்ற நாடகக் கதையை திரைப்படமாக எடுக்கப்பட்டுள்ளது. இந்தப் படம் கோடை விடுமுறையையொட்டி மே 8 ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாக உள்ளது.

இந்த நிலையில், சாருகேசி படத்தின் டீசர் வெளியீட்டு விழா நேற்று(ஏப். 14) நடைபெற்றது. இதில் இசையமைப்பாளர் அனிருத் உள்ளிட்ட பிரபலங்கள் பங்கேற்றனர்.

சாருகேசி படத்தின் டீசரும் இணையத்தில் வெளியாகி ரசிகர்களின் கவனத்தை ஈர்த்து வருகிறது.

Summary

Ramya Pandian has starred in the film Charukesi, directed by Suresh Krishna the director of the movie Baashha.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

தொடர்புடையது

இணையத்தில் கசிந்த ஜன நாயகன் படத்துக்கு விமர்சனம்..! சிக்கலில் இயக்குநர் அமீர்!

வீடியோக்கள்

ராத்து ராசன் பாடல்!
15 மணி நேரங்கள் முன்பு
#ipl2026 | ராஜஸ்தானைக் கலங்கடித்த அறிமுக வீரர்: யார் இந்த பிரஃபுல் ஹிங்கே? | Praful Hinge |
தினமணி செய்திச் சேவை

17 மணி நேரங்கள் முன்பு
18 மணி நேரங்கள் முன்பு
தினமணி செய்திச் சேவை

22 மணி நேரங்கள் முன்பு