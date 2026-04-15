பாட்ஷா பட இயக்குநரின் சாருகேசி படத்தில் ரம்யா பாண்டியன்!

பாட்ஷா பட இயக்குநர் சுரேஷ் கிருஷ்ணா இயக்கும் சாருகேசி படத்தில் ரம்யா பாண்டியன் நடித்துள்ளார்.
சத்யா, பாட்ஷா, அண்ணாமலை, ஆளவந்தான் உள்ளிட்ட புகழ்பெற்ற படங்களை இயக்கியவர் இயக்குநர் சுரேஷ் கிருஷ்ணா. இவர் இயக்கும் புதிய திரைப்படம் சாருகேசி.
அருண். ஆர் தயாரித்துள்ள இந்தப் படத்தை, இயக்குநர் சுரேஷ் கிருஷ்ணா திரைக்கதை எழுதி இயக்கி உள்ளார். வசனம், பாடல்களை பா. விஜய் எழுதியுள்ளார். தேவா இந்தப் படத்திற்கு இசையமைத்துள்ளார்.
ஒய்.ஜி. மகேந்திரன் பிரதான பாத்திரத்தில் நடித்துள்ள இந்தப் படத்தில் சத்யராஜ், சமுத்திரக்கனி, சுஹாசினி, தலைவாசல் விஜய், ரம்யா பாண்டியன், ராஜ் ஐயப்பன், மதுவந்தி உள்ளிட்டோர் நடித்துள்ளனர்.
‘சாருகேசி’ என்ற நாடகக் கதையை திரைப்படமாக எடுக்கப்பட்டுள்ளது. இந்தப் படம் கோடை விடுமுறையையொட்டி மே 8 ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாக உள்ளது.
இந்த நிலையில், சாருகேசி படத்தின் டீசர் வெளியீட்டு விழா நேற்று(ஏப். 14) நடைபெற்றது. இதில் இசையமைப்பாளர் அனிருத் உள்ளிட்ட பிரபலங்கள் பங்கேற்றனர்.
சாருகேசி படத்தின் டீசரும் இணையத்தில் வெளியாகி ரசிகர்களின் கவனத்தை ஈர்த்து வருகிறது.
Ramya Pandian has starred in the film Charukesi, directed by Suresh Krishna the director of the movie Baashha.
