பைதி ஜெயராஜ் விருது பெற்ற கமல் ஹாசன்!
நடிகர் கமல் ஹாசன் பெற்ற பைதி ஜெயராஜ் விருது குறித்து...
பைதி ஜெயராஜ் விருது வென்ற கமல் ஹாசன்.
படம்: எக்ஸ் / கமல் ஹாசன்.
தெலங்கானாவில் வழங்கப்படும் கத்தார் திரைப்பட விருது விழாவில் நடிகர் கமல் ஹாசன் பைதி ஜெயராஜ் விருது பெற்றார். இந்த விருதினை தெலங்கானா முதல்வர் ரேவந்த் ரெட்டி, நடிகர் நாகார்ஜூனா இணைந்து கமலுக்கு வழங்கினார்கள்.
பைதி ஜெயராஜ் விருது என்பது நடிகர் மட்டுமல்லாத ஒரு திரைத்துறையினருக்கு அவரது சேவையைப் பாராட்டி வழங்கப்படுகிறது.
நடிகர், இயக்குநர், தயாரிப்பாளர் என பல்வேறு பரிணாமங்களில் இருக்கும் கமலுக்கு இந்த விருது அளித்ததில் தவறே இல்லை எனும் அளவுக்கு பொறுத்தமானவராகக் கருதப்படுகிறார்.
இதற்கு முன்பாக, மணிரத்னம் இந்த விருதினை வென்றிருந்தார். கமல் - மணிரத்னம் இருவரும் நாயகன் படத்துக்குப் பிறகு தக் லைஃப் படத்தில் இணைந்தார்கள். இந்தப் படம் சுமாரான வரவேற்பைப் பெற்றதும் குறிப்பிடத்தக்கது.
சிங்கீதம் ஸ்ரீநிவாச ராவ் பிஎன் ரெட்டி விருதினையும் சிரஞ்சீவி என்டிஆர் தேசிய விருதினையும் தயாரிப்பாளர் அஸ்வினி டட் நாகிரெட்டி - சக்ரபாணி விருதினையும் வென்றார்கள்.
இந்த விருதினைப் பெற்ற கமல் தனது எக்ஸ் பக்கத்தில் இந்த விருது அளித்த தெலங்கானா முதல்வர் ரேவந்த் ரெட்டி, கத்தார் திரைப்பட விழாவை புதுப்பித்த துணை முதல்வர் மல்லு பாட்டி விக்ரமர்காவுக்கும் நன்றி தெரிவித்து, ”சினிமா வாழ்க” எனக் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
