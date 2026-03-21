தணிக்கை என்பது தவறு: கமல் ஹாசன்
நடிகர் கமல் ஹாசன் பதிவொன்றை வெளியிட்டுள்ளார்...
நடிகர் கமல் ஹாசன் தணிக்கை என்ற சொல்லைத் தவிர்க்க வேண்டுமெனக் கூறியுள்ளார்.
நடிகரும் மாநிலங்களவை உறுப்பினருமான கமல் ஹாசன் ஊடகங்கள் தணிக்கைச் சான்றிதழ் குறித்து எழுதும்போது தணிக்கை என்பதைத் தவிர்க்க வேண்டும் எனக் கூறியுள்ளார்.
இதுகுறித்து அவர் வெளியிட்ட பதிவில், “ஊடக நண்பர்களுக்கு ஒரு குறிப்பு. பல வருட விவாதங்களுக்குப் பின் சென்சார் (censor) என்ற சொல்லை நீக்கச் சொல்லி இந்தியாவின் மத்திய திரைப்படச் சான்றிதழ் வாரியமாக மாற்றி இருக்கிறோம். Central board of film certification.
சினிமாவில் தணிக்கை என்பது தவறு என்று வழக்காடி வழக்கொழிந்த சொல் தணிக்கை. தமிழ் ஊடகங்களும் தணிக்கை என்ற சொல்லை தவிர்க்க வேண்டும்.
திரை உலகு வாதாடி மத்திய அரசை நீக்க வைத்தபின் அச்சொல்லை பயன்படுத்த வேண்டாம். கலையை தணிக்கை செய்ய ஒரு ஜனநாயக அரசுக்கு உரிமை இருக்கக் கூடாது என்பதே உலக சினிமா ஒப்புக்கொண்ட நியாயம். தமிழ் சினிமாவும்தான்.” எனக் கூறியுள்ளார்.
