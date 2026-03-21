அடுத்தடுத்து தமிழில் ஹிட் கொடுத்த நடிகை!
நடிகை அனிஷ்மா அனில்குமார் குறித்து...
அனிஷ்மா அனில்குமார்
அனிஷ்மா அனில்குமார்
நடிகை அனிஷ்மா நடித்த திரைப்படங்கள் அடுத்தடுத்து ஹிட் ஆகியுள்ளது ரசிகர்களிடையே ஆச்சரியத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
மலையாள நடிகையான அனிஷ்மா அனில்குமார் பூவன் திரைப்படம் மூலம் சினிமாவில் அறிமுகமானார். தொடர்ந்து, தெக்கு வடக்கு, ஐயம் காதலன் உள்ளிட்ட திரைப்படங்களில் கவனிக்கப்பட்டவர் தமிழில் சிறை திரைப்படம் மூலம் நாயகியாக அறிமுகமானார்.
இப்படம் விமர்சன ரீதியாகவும் வசூல் ரீதியாகவும் நல்ல வெற்றிப்படமாக மாறியது. முக்கியமாக, இதில் அனிஷ்மாவின் நடிப்பு அதிக பாராட்டுகளைப் பெற்றது.
இதனைத் தொடர்ந்து, நடிகர் கென்னுடன் யூத் திரைப்படத்தில் நடித்தார். இப்படமும் கடந்த மார்ச் 19 ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாகி சிறப்பான வரவேற்பைப் பெற்று வருகிறது.
சிறை மற்றும் யூத் படங்களில் அனிஷ்மா
இதனால், யூத் திரைப்படமும் வசூல் ரீதியாக பெரிய வெற்றிப்படமாக அமையும் என்றே கணிக்கப்பட்டுள்ளது.
மலையாளத்தில் கவனிக்கப்பட்டிருந்தாலும் தமிழில் சிறை, யூத் படங்களின் மூலம் வெற்றி கதாநாயகி என்கிற பெயரை அனிஷ்மா பெற்றுள்ளார். தமிழுக்கு ஏற்ற முகவெட்டும் இருப்பதால் தொடர்ந்து தமிழ் திரைப்படங்களில் ஒப்பந்தம் செய்யப்படுவார் என்றும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
