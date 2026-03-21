அறிமுக நாயகனாக அசத்திய கென்! யூத் வசூல் இவ்வளவா?

நடிகர் கென் நடிப்பில் வெளியான யூத் திரைப்படம் ரசிகர்களிடம் நல்ல வரவேற்பைப் பெற்று வருகிறது.
நடிகர் கென், இயக்கி நடித்த திரைப்படம் யூத். பள்ளி மாணவனான நாயகன் காதலிப்பதையே நோக்கமாக வைத்திருப்பதும் பின் பெற்றோர் வலிகளைப் புரிந்துகொண்டு படிப்பில் கவனம் செலுத்தும் கதையாக உருவான இப்படம் கடந்த மார்ச். 19 ஆம் தேதி வெளியானது.
படத்தின் வெளியீட்டிற்கு முன்பே டீசர், டிரைலர், முட்ட கலக்கி ஆகிய பாடல்கள் பெரிதாகக் கவனிக்கப்பட்டதால் இயல்பாகவே எதிர்பார்ப்பு எழுந்தது.
வெளியீட்டிலும் நல்ல விமர்சனங்களைப் பெற்றதுடன் நகைச்சுவைக் காட்சிகள் பெரிதாகக் கைகொடுத்ததால் வெற்றிப்படமாகவுள்ளது.
மேலும், இரண்டு நாள் வசூலாக இப்படம் ரூ. 6 கோடிக்கும் அதிகமாக வசூலித்திருக்கலாம் எனத் தெரிகிறது.
பிரதீப் ரங்கநாதனைத் தொடர்ந்து தானே இயக்கி, நடித்த படம் மூலம் நாயகனாகவும் இயக்குநராகவும் கென் வெற்றி பெற்றுள்ளார்.
actor ken's youth movie gets good response in theatres
