அறிமுக நாயகனாக அசத்திய கென்! யூத் வசூல் இவ்வளவா?

யூத் திரைப்படம் குறித்து...

Updated On :21 மார்ச் 2026, 10:27 am

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

நடிகர் கென் நடிப்பில் வெளியான யூத் திரைப்படம் ரசிகர்களிடம் நல்ல வரவேற்பைப் பெற்று வருகிறது.

நடிகர் கென், இயக்கி நடித்த திரைப்படம் யூத். பள்ளி மாணவனான நாயகன் காதலிப்பதையே நோக்கமாக வைத்திருப்பதும் பின் பெற்றோர் வலிகளைப் புரிந்துகொண்டு படிப்பில் கவனம் செலுத்தும் கதையாக உருவான இப்படம் கடந்த மார்ச். 19 ஆம் தேதி வெளியானது.

படத்தின் வெளியீட்டிற்கு முன்பே டீசர், டிரைலர், முட்ட கலக்கி ஆகிய பாடல்கள் பெரிதாகக் கவனிக்கப்பட்டதால் இயல்பாகவே எதிர்பார்ப்பு எழுந்தது.

வெளியீட்டிலும் நல்ல விமர்சனங்களைப் பெற்றதுடன் நகைச்சுவைக் காட்சிகள் பெரிதாகக் கைகொடுத்ததால் வெற்றிப்படமாகவுள்ளது.

மேலும், இரண்டு நாள் வசூலாக இப்படம் ரூ. 6 கோடிக்கும் அதிகமாக வசூலித்திருக்கலாம் எனத் தெரிகிறது.

பிரதீப் ரங்கநாதனைத் தொடர்ந்து தானே இயக்கி, நடித்த படம் மூலம் நாயகனாகவும் இயக்குநராகவும் கென் வெற்றி பெற்றுள்ளார்.

தொடர்புடையது

காதல் பூக்கும் காலத்தில்... யூத் - திரை விமர்சனம்!

காதல் பூக்கும் காலத்தில்... யூத் - திரை விமர்சனம்!

அசத்தும் கென்-ன் யூத் டிரைலர்!

அசத்தும் கென்-ன் யூத் டிரைலர்!

தாய் கிழவி வசூல்!

தாய் கிழவி வசூல்!

வரவேற்பைப் பெற்ற கஃபுள் பிரண்ட்லி!

வரவேற்பைப் பெற்ற கஃபுள் பிரண்ட்லி!

Snacks சாப்பிடுவதால் ஏற்படும் ஆபத்துகள்! எச்சரிக்கும் மருத்துவர்! | DR. Arunachalam |
வீடியோக்கள்

Snacks சாப்பிடுவதால் ஏற்படும் ஆபத்துகள்! எச்சரிக்கும் மருத்துவர்! | DR. Arunachalam |

உண்மையில் 4 முனைப்போட்டிதானா ? | TN Election 2026 | DMK | ADMK | NTK | TVK | Dmk Alliance | NDA
வீடியோக்கள்

உண்மையில் 4 முனைப்போட்டிதானா ? | TN Election 2026 | DMK | ADMK | NTK | TVK | Dmk Alliance | NDA

தினமணி வீடியோ செய்தி...

வதந்தி - 2 டீசர்!
வீடியோக்கள்

வதந்தி - 2 டீசர்!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

"Amit shah - EPS சந்திப்பின் பின்னணி இதுதான்”: விவரிக்கும் பத்திரிகையாளர் Priyan
வீடியோக்கள்

"Amit shah - EPS சந்திப்பின் பின்னணி இதுதான்”: விவரிக்கும் பத்திரிகையாளர் Priyan

தினமணி வீடியோ செய்தி...

