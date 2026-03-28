ஹேப்பி ராஜ் முதல் நாள் வசூல்!
ஹேப்பி ராஜ் திரைப்படத்தின் வசூல் குறித்து...
ஜிவி பிரகாஷ், கௌரி பிரியா
movie still
நடிகர் ஜிவி பிரகாஷ் நடிப்பில் வெளியான ஹேப்பி ராஜ் திரைப்படம் ரசிகர்களிடம் வரவேற்பைப் பெற்று வருகிறது.
அறிமுக இயக்குநர் மரியா ராஜா இளஞ்செழியன் இயக்கத்தில் நடிகர்கள் ஜிவி பிரகாஷ், கௌரி பிரியா நடிப்பில் உருவான திரைப்படம் ஹேப்பி ராஜ்.
வெள்ளிக்கிழமை திரையரங்குகளில் வெளியான இப்படத்திற்கு கலவையான விமர்சனங்கள் வந்தாலும் ரசிகர்களிடம் கவனமும் கிடைத்ததுள்ளது.
அப்பா - மகன் பாசத்தையும் ஜாலியான காதல் கதையையும் பதிவு செய்த இப்படம் வசூலில் நல்ல வெற்றியைப் பெறும் என்றே கணிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த நிலையில், முதல் நாள் வசூலாக உலகளவில் இப்படம் ரூ. 75 லட்சம் வசூலித்திருக்கலாம் எனத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. இந்த வார இறுதிக்குள் ரூ. 3 கோடி வரை வசூலிட்டும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
தொடர்புடையது
வீடியோக்கள்
தினமணி வீடியோ செய்தி...
தினமணி வீடியோ செய்தி...
தினமணி வீடியோ செய்தி...
தினமணி வீடியோ செய்தி...