பெயரே போதும்... மம்மூட்டியின் புதிய பட போஸ்டர்!
நடிகர் மம்மூட்டியின்
இயக்குநர் கலித் ரஹ்மான் இயக்கத்தில் நடிகர் மம்மூட்டி நடிக்கும் திரைப்படத்தின் பெயர் போஸ்டர் வெளியாகியுள்ளது.
அனுராக கரிக்கின் வெள்ளம் (Anuraga Karikkin Vellam) படத்தின் மூலம் இயக்குநராக அறிமுகமானவர் கலித் ரஹ்மான். தொடர்ந்து, உண்டா (unda), லவ் (love), தள்ளுமலா (thallumala) என அடுத்தடுத்து ஹிட் படங்களைக் கொடுத்து மலையாளத் திரைத்துறையின் முக்கியமான இளம் இயக்குநராக உள்ளார்.
இறுதியாக இவர் தயாரித்து இயக்கி்ய ஆழப்புழா ஜிம்கானா திரைப்படமும் வெற்றிப்படமாகவே அமைந்தது.
தற்போது, நடிகர்கள் மம்மூட்டி, ஆசிஃப் அலி, நஸ்லன் ஆகியோரை முன்னணி கதாபாத்திரங்களாக வைத்து புதிய திரைப்படத்தை கலித் இயக்குகிறார்.
இதன் அறிவிப்பு வெளியானபோதே பெரிய எதிர்பார்ப்பு நிலவியது. இந்த நிலையில், இப்படத்திற்கு, ‘மட்டஞ்சேரி மாஃபியா’ எனப் பெயரிட்டுள்ளதாக போஸ்டர் வெளியிட்டு அறிவித்துள்ளனர்.
கேங்ஸ்டர் கதையாக உருவாகவுள்ள இப்படத்தின் போஸ்டர் ரசிகர்களைக் கவர்ந்துள்ளது.
