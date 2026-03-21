பெயரே போதும்... மம்மூட்டியின் புதிய பட போஸ்டர்!

நடிகர் மம்மூட்டியின்

மம்மூட்டி

Updated On :21 மார்ச் 2026, 10:55 am

இயக்குநர் கலித் ரஹ்மான் இயக்கத்தில் நடிகர் மம்மூட்டி நடிக்கும் திரைப்படத்தின் பெயர் போஸ்டர் வெளியாகியுள்ளது.

அனுராக கரிக்கின் வெள்ளம் (Anuraga Karikkin Vellam) படத்தின் மூலம் இயக்குநராக அறிமுகமானவர் கலித் ரஹ்மான். தொடர்ந்து, உண்டா (unda), லவ் (love), தள்ளுமலா (thallumala) என அடுத்தடுத்து ஹிட் படங்களைக் கொடுத்து மலையாளத் திரைத்துறையின் முக்கியமான இளம் இயக்குநராக உள்ளார்.

இறுதியாக இவர் தயாரித்து இயக்கி்ய ஆழப்புழா ஜிம்கானா திரைப்படமும் வெற்றிப்படமாகவே அமைந்தது.

தற்போது, நடிகர்கள் மம்மூட்டி, ஆசிஃப் அலி, நஸ்லன் ஆகியோரை முன்னணி கதாபாத்திரங்களாக வைத்து புதிய திரைப்படத்தை கலித் இயக்குகிறார்.

இதன் அறிவிப்பு வெளியானபோதே பெரிய எதிர்பார்ப்பு நிலவியது. இந்த நிலையில், இப்படத்திற்கு, ‘மட்டஞ்சேரி மாஃபியா’ எனப் பெயரிட்டுள்ளதாக போஸ்டர் வெளியிட்டு அறிவித்துள்ளனர்.

கேங்ஸ்டர் கதையாக உருவாகவுள்ள இப்படத்தின் போஸ்டர் ரசிகர்களைக் கவர்ந்துள்ளது.

actor mammootty new movie titled as mattancherry mafia directed by khalid rahman

அறிமுக நாயகனாக அசத்திய கென்! யூத் வசூல் இவ்வளவா?

உறியடி விஜயகுமார் நடிக்கும் அறிவு!

மம்மூட்டியின் பாதயாத்ரா படப்பிடிப்பு நிறைவு!

மம்மூட்டி - மோகன்லால் கூட்டணியின் பேட்ரியாட்! புதிய போஸ்டர்!

பாதயாத்ராவில் மம்மூட்டி தோற்றம்!

வீடியோக்கள்

Snacks சாப்பிடுவதால் ஏற்படும் ஆபத்துகள்! எச்சரிக்கும் மருத்துவர்! | DR. Arunachalam |

உண்மையில் 4 முனைப்போட்டிதானா ? | TN Election 2026 | DMK | ADMK | NTK | TVK | Dmk Alliance | NDA

வதந்தி - 2 டீசர்!

"Amit shah - EPS சந்திப்பின் பின்னணி இதுதான்”: விவரிக்கும் பத்திரிகையாளர் Priyan

