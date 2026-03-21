காளிதாஸ் - 2 டிரைலர் வெளியானது!

நடிகர் பரத் நடித்துள்ள காளிதாஸ் - 2 பட டிரைலர் வெளியானது...

காளிதாஸ் - 2 போஸ்டர்

Updated On :21 மார்ச் 2026, 7:40 am

நடிகர் பரத் நடித்துள்ள காளிதாஸ் 2 படத்தின் டிரைலர் வெளியாகியுள்ளது.

பாய்ஸ் படத்தின் மூலம் தமிழ் சினிமாவில் அறிமுகமானவர் நடிகர் பரத். இவர் காதல், வெயில், பழனி, எம்டன் மகன் போன்ற படங்களின் மூலம் நல்ல நடிகராகக் கவனம் பெற்றார்.

பின்னர் அவர் நடித்த படங்கள் தொடர் தோல்விகளைச் சந்தித்த நிலையில் 2019-ல் வெளியான காளிதாஸ் திரைப்படம் நல்ல வரவேற்பைப் பெற்றது. இதனைத் தொடர்ந்து, 7 ஆண்டுகள் கழித்து அந்தப் படத்தின் இரண்டாம் பாகத்தில் பரத் நடித்துள்ளார்.

முதல் பாகத்தை இயக்கிய ஸ்ரீ செந்தில் தற்போது இந்தப் பாகத்தையும் இயக்கியுள்ளார்.

திரில்லர் பாணியில் உருவாகியுள்ள இந்தப் படத்தில் பிரகாஷ் ராஜ், கிஷோர், அஜய் கார்த்திக், பவானி ஸ்ரீ, பூவே உனக்காக சங்கீதா ஆகியோர் முக்கியக் கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர்.

சாம் சிஎஸ் இசையமைத்துள்ள இப்படத்தின் பாடல்கள் மற்றும் படத்தின் டிரைலர் நேற்று (மார்ச் 20) வெளியானது.

காளிதாஸ் - 2 திரைப்படம் வருகிற ஏப்ரல் 10 அன்று திரையரங்குகளில் வெளியாகிறது.

நடிகர் பரத்தின் காளிதாஸ் - 2 வெளியீட்டுத் தேதி!

நடிகர் பரத்தின் காளிதாஸ் - 2 வெளியீட்டுத் தேதி!

உண்மையில் 4 முனைப்போட்டிதானா ? | TN Election 2026 | DMK | ADMK | NTK | TVK | Dmk Alliance | NDA
வீடியோக்கள்

உண்மையில் 4 முனைப்போட்டிதானா ? | TN Election 2026 | DMK | ADMK | NTK | TVK | Dmk Alliance | NDA

தினமணி வீடியோ செய்தி...

வதந்தி - 2 டீசர்!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

"Amit shah - EPS சந்திப்பின் பின்னணி இதுதான்”: விவரிக்கும் பத்திரிகையாளர் Priyan

தினமணி வீடியோ செய்தி...

ப்ளீஸ்..மன்னிச்சிடுங்க..தப்பா பேசிட்டேன் | R Parthiban | C. V. Shanmugam | Aadhav Arjuna | Rajini

தினமணி வீடியோ செய்தி...

