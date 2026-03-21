காளிதாஸ் - 2 டிரைலர் வெளியானது!
நடிகர் பரத் நடித்துள்ள காளிதாஸ் - 2 பட டிரைலர் வெளியானது...
காளிதாஸ் - 2 போஸ்டர்
நடிகர் பரத் நடித்துள்ள காளிதாஸ் 2 படத்தின் டிரைலர் வெளியாகியுள்ளது.
பாய்ஸ் படத்தின் மூலம் தமிழ் சினிமாவில் அறிமுகமானவர் நடிகர் பரத். இவர் காதல், வெயில், பழனி, எம்டன் மகன் போன்ற படங்களின் மூலம் நல்ல நடிகராகக் கவனம் பெற்றார்.
பின்னர் அவர் நடித்த படங்கள் தொடர் தோல்விகளைச் சந்தித்த நிலையில் 2019-ல் வெளியான காளிதாஸ் திரைப்படம் நல்ல வரவேற்பைப் பெற்றது. இதனைத் தொடர்ந்து, 7 ஆண்டுகள் கழித்து அந்தப் படத்தின் இரண்டாம் பாகத்தில் பரத் நடித்துள்ளார்.
முதல் பாகத்தை இயக்கிய ஸ்ரீ செந்தில் தற்போது இந்தப் பாகத்தையும் இயக்கியுள்ளார்.
திரில்லர் பாணியில் உருவாகியுள்ள இந்தப் படத்தில் பிரகாஷ் ராஜ், கிஷோர், அஜய் கார்த்திக், பவானி ஸ்ரீ, பூவே உனக்காக சங்கீதா ஆகியோர் முக்கியக் கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர்.
சாம் சிஎஸ் இசையமைத்துள்ள இப்படத்தின் பாடல்கள் மற்றும் படத்தின் டிரைலர் நேற்று (மார்ச் 20) வெளியானது.
காளிதாஸ் - 2 திரைப்படம் வருகிற ஏப்ரல் 10 அன்று திரையரங்குகளில் வெளியாகிறது.
தொடர்புடையது
