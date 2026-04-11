ஆரி, பரத் நடிக்கும் காட்ஸ் அண்ட் சோல்ஜர்ஸ் பட டீசர்!

நடிகர்கள் ஆரி மற்றும் பரத் இணைந்து நடிக்கும் “காட்ஸ் அண்ட் சோல்ஜர்ஸ்” திரைப்படத்தின் டீசர் வெளியாகியுள்ளது.
நடிகர்கள் ஆரி அர்ஜுனன் மற்றும் பரத் இணைந்து நடித்துள்ள புதிய படம் “காட்ஸ் அண்ட் சோல்ஜர்ஸ்”. இந்தப் படத்தை பிரபல இயக்குநர் விஜய் மில்டன் இயக்கியுள்ளார்.
இசையமைப்பாளர் சாம் சி.எஸ். இசையில் உருவாகியுள்ள இப்படத்தில் நடிகர்கள் அம்மு அபிராமி, பிரசன்னா, சுனில், ராதாரவி, கிஷோர், இமான் அண்ணாச்சி உள்ளிட்டோர் நடித்துள்ளனர்.
மேலும், இப்படத்தில் பிரபல ராப் பாடகர்களான வேடன் மற்றும் பால் டப்பா ஆகியோரும் முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடித்துள்ளதாகத் தெரிய வருகிறது.
இந்த நிலையில், புதுமையான ஆக்ஷன் கதைக்களத்துடன் உருவாகியுள்ள “காட்ஸ் அண்ட் சோல்ஜர்ஸ்” படத்தின் டீசரை படக்குழுவினர் சனிக்கிழமை (ஏப். 11) அன்று வெளியிட்டுள்ளனர்.
The teaser for the film "Gods and Soldiers," starring actors Aari and Bharath, has been released.
