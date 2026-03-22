சிறுமியின் வருத்தம்... விருந்து வைத்த விஜய் தேவரகொண்டா - ரஷ்மிகா!
விஜய் தேவரகொண்டா - ரஷ்மிகாவால் வைரலான சிறுமி...
சிறுமியின் குடும்பத்துடன் விஜய் தேவரகொண்டா - ரஷ்மிகா
சிறுமியின் குடும்பத்துடன் விஜய் தேவரகொண்டா - ரஷ்மிகா
சிறுமி ஒருவரின் விடியோவை கண்ட விஜய் தேவரகொண்டா அவரை நேரில் அழைத்து விருந்தளித்துள்ளார்.
நீண்ட நாள்களாக காதலித்து வந்த நடிகர் விஜய் தேவரகொண்டாவும் நடிகை ரஷ்மிகா மந்தனாவுக்கு கடந்த பிப். 26 ஆம் தேதி திருமணம் செய்துகொண்டனர்.
இந்த இணைக்கு இந்தியளவில் வாழ்த்துகள் கிடைத்ததுடன் திருமண புகைப்படங்கள் மிக அதிகளவிலான விருப்பங்களைப் பெற்றது.
இந்த நிலையில், சில நாள்களுக்கு முன் இன்ஸ்டாகிராமில் லக்கி என்கிற புனைபெயர் கொண்ட சிறுமி ஒருவர், ‘என்னை ஏன் திருமணத்திற்கு அழைக்கவில்லை?’ என மழலைக் குரலில் விஜய் தேவரகொண்டாவிடமும் ரஷ்மிகாவிடமும் கேள்வியெழுப்பினார்.
இதனைக் கண்ட விஜய் தேவரகொண்டா, ”உன்னை எங்கள் வீட்டு மதிய விருந்துக்கு அழைக்கிறோம். உனக்கு என்ன புடிக்கும் என சொல்” எனப் பதிலளித்திருந்தார்.
அதேபோல், அச்சிறுமியையும் அவரது குடும்பத்தினரையும் வீட்டுக்கு அழைத்து விஜய் தேவரகொண்டா - ரஷ்மிகா இணை இனிப்புடன் கூடிய மதிய விருந்தளித்து அச்சிறுமிக்கு இன்ப அதிர்ச்சியளித்தனர். இந்த விடியோ சமூக வலைதளங்களில் வைரலானதுடன் பலராலும் பகிரப்பட்டு வருகிறது.
