Dinamani
பொன்னேரி: பெரியார் பற்றிப் பேசிய ராகுல்! மு.க. ஸ்டாலின் பெயரைக் குறிப்பிடவில்லை!டிரம்ப்புக்கு மோடி; அதுபோல தமிழகத்தில் பாஜகவுக்கு ஒரு கூட்டாளி முதல்வர் தேவை! ராகுல் பேச்சுபெரம்பூர் வாக்குப்பதிவு இயந்திரத்தில் தவெக தலைவர் விஜய் பெயர் எங்கே இருக்கும்?வாக்குப்பதிவு இயந்திரத்தில் எங்கே இடம்பிடிப்பது முக்கியம்?திருச்சி கிழக்கு தொகுதியில் நாளை விஜய் பிரசாரத்துக்கு அனுமதி!தமிழகம் வந்தார் ராகுல் காந்தி!மேற்குத் தொடா்ச்சி மலை, டெல்டா மாவட்டங்களில் ஏப். 23 வரை மழைக்கு வாய்ப்பு
/
செய்திகள்

ஹாய் நான்னா இயக்குநருடன் கைகோர்க்கும் விஜய் தேவரகொண்டா!

இயக்குநர் சௌரவ் இயக்கத்தில் நடிகர் விஜய் தேவரகொண்டா நடிக்கும் புதிய படம் குறித்து...

News image

நடிகர் விஜய் தேவரகொண்டா நடிக்கும் புதிய படம்...

Updated On :18 ஏப்ரல் 2026, 7:26 am

பிரபல தெலுங்கு நடிகர் விஜய் தேவரகொண்டா நாயகனாக நடிக்கும் புதிய திரைப்படத்தின் அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது.

நடிகர் நானி நடிப்பில் கடந்த 2023 ஆம் ஆண்டு வெளியாகி மாபெரும் வெற்றி பெற்ற படம் “ஹாய் நான்னா”. இப்படத்தை, அறிமுக இயக்குநர் சௌரவ் இயக்கியிருந்தார்.

இந்த நிலையில், இயக்குநர் சௌரவ் இயக்கத்தில் உருவாகும் புதிய திரைப்படத்தில் நடிகர் விஜய் தேவரகொண்டா நாயகனாக நடிப்பதாக, சனிக்கிழமை (ஏப். 18) அன்று படக்குழு அறிவித்துள்ளது.

வைரா என்டர்டெயின்மெண்ட் நிறுவனம் தயாரிக்கும் இந்தப் படத்திற்கு “ஹாய் நான்னா” இசையமைப்பாளர் ஹேஷம் முகமது வஹாப் இசையமைக்கின்றார்.

ஆக்‌ஷன் கலந்த காதல் கதைக்களத்துடன் உருவாகும் இப்படத்தில் நடிகை மிருணாள் தாக்குர் நாயகியாக நடிப்பதாகத் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

Summary

The announcement regarding popular Telugu actor Vijay Deverakonda's new film has been released.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

வீடியோக்கள்

15 மணி நேரங்கள் முன்பு
15 மணி நேரங்கள் முன்பு
15 மணி நேரங்கள் முன்பு
19 மணி நேரங்கள் முன்பு