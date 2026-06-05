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விஜய் சேதுபதி - புரி ஜெகன்நாத் கூட்டணியின் ஸ்லம் டாக்! டீசர் அறிவிப்பு!

நடிகர் விஜய் சேதுபதியின் “ஸ்லம் டாக்” பட டீசர் அறிவிப்பு...

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நடிகர் விஜய் சேதுபதி - இயக்குநர் புரி ஜெகன்நாத்... - எக்ஸ்

Updated On :5 ஜூன் 2026, 6:17 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

நடிகர் விஜய் சேதுபதி நாயகனாக நடிக்கும் “ஸ்லம் டாக்” திரைப்படத்தின் டீசர் வெளியீடு குறித்து அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது.

பிரபல தெலுங்கு திரைப்பட இயக்குநர் புரி ஜெகன்நாத் - நடிகர் விஜய் சேதுபதி கூட்டணியில் உருவாகி வரும் புதிய படம் “ஸ்லம் டாக் - 33 டெம்பிள் ரோட்”.

நடிகர்கள் தபு, சம்யுக்தா, விடிவி கணேஷ் உள்ளிட்டோர் நடித்துள்ள இப்படத்துக்கு ஹர்ஷவர்தன் ராமேஸ்வர் இசையமைத்துள்ளார்.

இந்த நிலையில், ரசிகர்களின் மிகுந்த எதிர்பார்ப்புகளுக்கு இடையே உருவாகி வரும் “ஸ்லம் டாக் - 33 டெம்பிள் ரோட்” படத்தின் டீசர் வரும் ஜூன் 8 ஆம் தேதி மாலை 6 மணிக்கு வெளியாகும் என படக்குழு அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளது.

நடிகர் விஜய் சேதுபதி மாறுபட்ட தோற்றத்தில் நடித்துள்ள இப்படம், தமிழ், தெலுங்கு, மலையாளம், கன்னடம் மற்றும் ஹிந்தி ஆகிய மொழிகளில் பான் இந்தியா படமாக உருவாகி வருகிறது.

Summary

An announcement has been released regarding the teaser launch of the film "Slum Dog," starring actor Vijay Sethupathi in the lead role.

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