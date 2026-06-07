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விஜய் சேதுபதியின் ஸ்லம் டாக் டீசர் போஸ்டர்!

ஸ்லம் டாக் டீசர் போஸ்டர்....

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விஜய் சேதுபதி

Updated On :7 ஜூன் 2026, 6:25 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

நடிகர் விஜய் சேதுபதி நடித்த ஸ்லம் டாக் திரைப்படத்தின் டீசர் போஸ்டர் வெளியாகியுள்ளது.

பிரபல தெலுங்கு திரைப்பட இயக்குநர் புரி ஜெகன்நாத் - நடிகர் விஜய் சேதுபதி கூட்டணியில் உருவாகி வரும் புதிய படமான ஸ்லம் டாக் - 33 டெம்பிள் ரோட் ஆக்‌ஷன் பாணியில் எடுக்கப்பட்டுள்ளது.

நடிகர்கள் தபு, சம்யுக்தா, விடிவி கணேஷ் உள்ளிட்டோர் நடித்துள்ள இப்படத்துக்கு ஹர்ஷவர்தன் ராமேஸ்வர் இசையமைத்துள்ளார்.

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நடிகர் விஜய் சேதுபதி மாறுபட்ட தோற்றத்தில் நடித்துள்ள இப்படம், தமிழ், தெலுங்கு, மலையாளம், கன்னடம் மற்றும் ஹிந்தி ஆகிய மொழிகளில் பான் இந்தியா படமாக உருவாகி வருகிறது.

இந்த நிலையில், இப்படத்தின் டீசர் நாளை (ஜூன் 8) மாலை 6 மணிக்கு வெளியாகவுள்ளதை போஸ்டர் வெளியிட்டு அறிவித்துள்ளனர்.

The teaser poster for the film Slum Dog, starring actor Vijay Sethupathi, has been released.

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