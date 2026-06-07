விஜய் சேதுபதியின் ஸ்லம் டாக் டீசர் போஸ்டர்!

நடிகர் விஜய் சேதுபதி நடித்த ஸ்லம் டாக் திரைப்படத்தின் டீசர் போஸ்டர் வெளியாகியுள்ளது.
பிரபல தெலுங்கு திரைப்பட இயக்குநர் புரி ஜெகன்நாத் - நடிகர் விஜய் சேதுபதி கூட்டணியில் உருவாகி வரும் புதிய படமான ஸ்லம் டாக் - 33 டெம்பிள் ரோட் ஆக்ஷன் பாணியில் எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
நடிகர்கள் தபு, சம்யுக்தா, விடிவி கணேஷ் உள்ளிட்டோர் நடித்துள்ள இப்படத்துக்கு ஹர்ஷவர்தன் ராமேஸ்வர் இசையமைத்துள்ளார்.
நடிகர் விஜய் சேதுபதி மாறுபட்ட தோற்றத்தில் நடித்துள்ள இப்படம், தமிழ், தெலுங்கு, மலையாளம், கன்னடம் மற்றும் ஹிந்தி ஆகிய மொழிகளில் பான் இந்தியா படமாக உருவாகி வருகிறது.
இந்த நிலையில், இப்படத்தின் டீசர் நாளை (ஜூன் 8) மாலை 6 மணிக்கு வெளியாகவுள்ளதை போஸ்டர் வெளியிட்டு அறிவித்துள்ளனர்.
The teaser poster for the film Slum Dog, starring actor Vijay Sethupathi, has been released.
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