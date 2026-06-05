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தூதா சீசன் - 2 இணையத் தொடரின் படப்பிடிப்பு தொடக்கம்!

நடிகர் நாக சைதன்யா நடிப்பில் உருவாகும் தூதா சீசன் - 2 இணையத் தொடர் குறித்து...

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தூதா சீசன் - 2 தொடரின் பூஜை. - படம்: எக்ஸ் / நார்த்ஸ்டார் என்டர்டெயின்மென்ட்ஸ்.

Updated On :5 ஜூன் 2026, 4:10 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

நடிகர் நாக சைதன்யா நடிப்பில் உருவாகும் தூதா சீசன் - 2 இணையத் தொடரின் படப்பிடிப்பு தொடங்கியதாகப் படக்குழு அதிகாரபூர்வமாக அறிவித்துள்ளது.

இயக்குநர் விக்ரம் கே. குமார் இயக்கத்தில் 2023ல் அமேசான் பிரைம் ஓடிடி தளத்தில் வெளியான தூதா இணையத் தொடர் மிகப்பெரிய வரவேற்பைப் பெற்றது.

இந்தத் தொடரில் நாக சைதன்யாவுடன் பார்வதி திருவோத்து, ஸ்ரீகாந்த் முரளி, பராச்சி தேசாய், அனீஷ் குருவில்லா, தருண் பாஸ்கர், ரோஹிணி, பிரியா பவானி ஷங்கர், பசுபதி உள்ளிட்டோர் நடித்திருந்தார்கள்.

மொத்தம் 8 எபிசோடுகள் கொண்ட இந்தத் தொடருக்குக் கிடைத்த நல்ல வரவேற்பினைத் தொடர்ந்து இரண்டாவது சீசன் எடுக்கப்படவிருக்கிறது.

இந்தப் பூஜையில் நாக சைதன்யாவின் தந்தையும் நடிகருமான நாகார்ஜுனா தொடக்கி வைத்தார். இந்தத் தொடரின் நாகார்ஜுனா, மற்றும் நார்த்ஸ்டார் என்டர்டெயின்மென்ட்ஸ் சார்பாக ஷரத் மரார் தயாரிக்கிறார்கள்.

இந்த விழாவில் நாகார்ஜுனா, பார்வதி, பவானி ஷங்கர், நாகசைதன்யா மற்றும் படக்குழுவினர் சிலர் கலந்துகொண்டனர். கடைசியாக நாக சைதன்யா நடித்த தண்டேல் சுமாரான வரவேற்பையே பெற்றது.

Summary

Filming for the web series 'Dhootha' Season 2 has begun!

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