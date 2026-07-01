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சந்தீப் கிஷனின் சூப்பர் சுப்பு இணையத் தொடர் நாளை வெளியீடு!

சூப்பர் சுப்பு இணையத் தொடரின் வெளியீடு குறித்து...

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சூப்பர் சுப்பு இணையத் தொடர் - படம்: எக்ஸ்

Updated On :1 ஜூலை 2026, 6:35 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

சந்தீப் கிஷன் நடித்துள்ள சூப்பர் சுப்பு இணையத் தொடர் நாளை(ஜூலை 2) வெளியாகிறது.

மாலிக் ராம் இயக்கத்தில் சந்தீப் கிஷன் பிரதான பாத்திரத்தில் நடித்து, நகைச்சுவை பாணியில் எடுக்கப்பட்டுள்ள இணையத் தொடர் சூப்பர் சுப்பு.

எந்த வேலையும் சரியாக அமையாத இளைஞனான சுப்புவுக்கு (சந்தீப் கிஷன), எதிர்பாராத விதமாக ஒரு அரசு வேலை கிடைக்கிறது. அதுவும் பழமைவாதம் மற்றும் அதிக மக்கள் தொகை கொண்ட ஒரு கிராமத்தில் பாலியல் கல்வி கற்பிக்கும் ஆசிரியர் வேலை.

பாலியல் பற்றி பேசுவதையே தவிர்க்கும் அந்த கிராம மக்களிடம், சுப்பு எப்படி எதிர்கொள்கிறார், என்பதை மையப்படுத்தி இந்தத் தொடர் எடுக்கப்பட்டுள்ளது.

மேலும் இந்தத் தொடரில் மிதிலா பல்கர், முரளி சர்மா, கெட்அப் சீனு, பிரம்மானந்தம் ஆகியோர் நடித்துள்ளனர்.

'சூப்பர் சுப்பு' தொடர் மொத்தம் 7 எபிசோடுகள் கொண்டுள்ளதாக அதிகாரப்பூர்வ தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. இந்த 7 எபிசோடுகளும் நாளை நெட்ஃப்ளிக்ஸ் ஓடிடி தளத்தில் வெளியாகின்றன.

தெலுங்கில் உருவாகியுள்ள இந்தத் தொடர், தமிழ், ஹிந்தி, கன்னடம், மலையாளம் ஆகிய மொழிகளில் வெளியாகிறது.

Summary

The web series Super Subbu, starring Sundeep Kishan, releases tomorrow.

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