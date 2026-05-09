அன்புக்கு மட்டுமே அடிபணிதல்... விஜய் தேவரகொண்டா பிறந்த நாள் போஸ்டர்!

நடிகர் விஜய் தேவரகொண்டா பிறந்த நாளில் ரௌடி ஜனார்தனா படத்தின் போஸ்டர் வெளியாகியுள்ளது. இந்தப் படத்தை ரவி கிரண் கோலா இயக்குகிறார்.
அர்ஜுன் ரெட்டி, கீதா கோவிந்தம் திரைப்படம் மூலம் தென்னிந்திய அளவில் முக்கியமான நடிகராக விஜய் தேவரகொண்டா கவனம்பெற்றார். தமிழில் நோட்டா எனும் படத்தில் நடித்திருந்தார்.
ஸ்ரீ வெங்கடேஷ்வரா கிரியேஷன் தயாரிப்பில் உருவாகும் ரௌடி ஜனார்தனா படத்தினை ரவி கிரண் கோலா இயக்க, விஜய் தேவரகொண்டா - கீர்த்தி சுரேஷ் முன்னணி கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளார்கள்.
சமீபத்தில் விஜய் தேவரகொண்டாவுக்கும் நடிகை ரஷ்மிகா மந்தனாவுக்கும் திருமணம் நடைபெற்றுள்ளது. ரஷ்மிகாவுடன் ரணபலி எனும் படத்திலும் நடித்துள்ளார்.
இந்த நிலையில், ரவி கிரண் கோலா இயக்கிவரும் படத்தின் போஸ்டர் வெளியாகியுள்ளது. அதில், “ரௌடி ஜனார்தனாவின் ஆன்மா. உலகத்தை எதிர்த்து சண்டையிடுபவர்... ஆனால், அன்புக்கு மட்டுமே அடிபணிவார். பிறந்த நாள் வாழ்த்துகள்” எனக் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
