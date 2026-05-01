காவியக் காதல் முதல் பார்வை போஸ்டர் வெளியீடு!

’காவியக் காதல்’ என்னும் திரைப்படத்தின் முதல் பார்வை போஸ்டர் வெள்ளிக்கிழமை (மே.1) வெளியிடப்பட்டுள்ளது.
இயக்குநர் ஹரிஹரசுதன் அழகிரி இயக்கத்தில் பாரத், சான்வி மேக்னா மற்றும் பால சரவணன் நடிக்கும் புதிய திரைப்படத்தை சாந்தி டாக்கீஸ் நிறுவனம் தயாரித்து வருகிறது.
இந்தத் திரைப்படம் 2026 ஆம் ஆண்டு, ஜனவரியில் படப்பிடிப்பைத் தொடங்கியது. இந்த நிலையில், படத்தின் முதல் பார்வை போஸ்டர் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.
இந்தப் படத்தின்மூலம், ஹரிஹரசுதன் அழகிரி தமிழ் சினிமாவுக்கு இயக்குநராக அறிமுகமாகியுள்ளார். மேலும், தேனி ஈஸ்வர் படத்துக்கான ஒளிப்பதிவைச் செய்கிறார்.
யூடியூப் தளத்தில் பிரபலமாக உள்ள பாரத், குடும்பஸ்தன் திரைப்படம் மூலம் கவனம் ஈர்த்த சான்வி மேக்னா மற்றும் நகைச்சுவை மற்றும் குணச்சித்திர வேடங்களில் நடித்து புகழ்பெற்ற பால சரவணன் ஆகியோர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
The first-look poster of the film Kaviya Kadhal was released on Friday (May 1).
