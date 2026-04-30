ஃபால் - 2 போஸ்டர்!

ஹாலிவுட்டில் உருவாகும் ஃபால் - 2 திரைப்படத்தின் போஸ்டர் வெளியாகியுள்ளது.
ஹாலிவுட் படமாக உருவான ஃபால் (Fall) கடந்த 2022 ஆம் ஆண்டு வெளியாகி உலகளவில் பரவலான கவனத்தைப் பெற்றது. சுற்றுலா செல்லும் இரண்டு தோழிகள் யாருமற்ற பகுதியிலுள்ள ஓர் உயரமான இரும்பு கோபுரத்தில் ஏறி, இறங்க முடியாமல் தவிக்கும் கதையாக உருவாகியிருந்தது.
படம் முழுக்க பதற்றத்தை ஏற்படுத்தும் காட்சிகள் இருந்தால் இப்படம் விமர்சகர்களின் சிபாரிசு பட்டியலிலும் இணைந்தது.
தற்போது, இப்படத்தின் இரண்டாம் பாகமான ஃபால் - 2 உருவாகி வருகிறது. முதல் பாகத்தை இயக்கிய ஸ்காட் மன் எழுதி, தயாரிக்க பீட்டர் மற்றும் மைக்கல் ஸ்பெரிக் ஆகியோர் இயக்குகின்றனர்.
இந்த நிலையில், இதன் தோற்ற போஸ்டரை வெளியிட்டுள்ளனர். மலையேற்றம் செல்பவர்கள் சந்திக்கும் உயர் போராட்டமாக இது உருவாகியிருப்பதாகத் தெரிகிறது. இப்படம் ஆக.7 ஆம் தேதி வெளியாகும் என்பதையும் குறிப்பிட்டுள்ளனர்.
The poster of the Hollywood film Fall 2 has been released.
