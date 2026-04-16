Dinamani
சந்தீப் கிஷனின் புதிய படம்!

நடிகர் சந்தீப் கிஷன் நடிக்கும் புதிய படம்...

நடிகர் சந்தீப் கிஷன் - x

Updated On :16 ஏப்ரல் 2026, 10:33 am

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

நடிகர் சந்தீப் கிஷன் நடிப்பில் உருவாகும் புதிய திரைப்படத்தின் அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது.

நடிகர் சந்தீப் கிஷன் மாநகரம், மாயவன் உள்ளிட்ட படங்களில் நடித்து பிரபலமானவர். தெலுங்கிலும் நடித்து வருகிறார். இவர் நடிப்பில் பான் இந்திய வெளியீடாகத் திரைக்கு வந்த மைக்கல் திரைப்படம் கலவையான விமர்சனங்களைப் பெற்று வணிக ரீதியாக பின்னடவைச் சந்தித்தது.

தற்போது, நடிகர் விஜய்யின் மகன் ஜேசன் இயக்கும் சிக்மா என்கிற திரைப்படத்தில் நடித்து முடித்துள்ளார். இப்படம் விரைவில் வெளியாகவுள்ளது.

Story image

இந்த நிலையில், பவர் பேடா என்கிற காதல் - அரசியல் திரைப்படத்தில் சந்தீப் நடிக்கவுள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அறிமுக இயக்குநர் சந்தீப் கிருஷ்ணன் இயக்கும் இப்படத்திற்கு மணிசர்மா இசையமைக்கவுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

Summary

An announcement has been released regarding a new film starring actor Sandeep Kishan.

தொடர்புடையது

ரியோ ராஜ் நடிக்கும் மேடி! போஸ்டர் வெளியீடு!

சூரி - 7 திரைப்படம் அறிவிப்பு!

கர புதிய போஸ்டர்!

இதயம் முரளி வெளியீட்டுத் தேதி இதுவா?

தொகுதி மறுவரையறையும் எதிர்ப்பும்! தமிழ்நாடு முழுவதும் கருப்புக் கொடி போராட்டம்!
2 மணி நேரங்கள் முன்பு
#ipl2026 | சிங்க நடைபோடும் சிஎஸ்கே: அடுத்து சன்ரைசர்ஸ்தான்! | Chennai Super Kings | Noor Ahmed |
22 மணி நேரங்கள் முன்பு
தொகுதி மறுவரையறையில் யார் சொல்வது உண்மை ? | Delimitation | MK Stalin | Annamalai | BJP | DMK
15 ஏப்ரல் 2026
தொகுதி மறுவரையறையை எதிர்த்து நாளை தமிழ்நாடு முழுவதும் கருப்புக் கொடி ஏற்றும் போராட்டம்!
15 ஏப்ரல் 2026