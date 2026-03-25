ரியோ ராஜ் நடிக்கும் மேடி! போஸ்டர் வெளியீடு!
ரியோ ராஜ் நடிக்கும் புதிய படம்....
ரியோ ராஜ்
ரியோ ராஜ்
நடிகர் ரியோ ராஜ் நடிப்பில் உருவாகும் புதிய திரைப்படத்தின் போஸ்டர் வெளியாகியுள்ளது.
ஜோ, ஆண்பாவம் பொல்லாதது ஆகிய வெற்றிப்படங்களின் மூலம் கவனிக்கப்படும் நடிகராக ரியோ ராஜ் வளர்ந்துள்ளார். இன்றைய கால இளைஞர்களுக்கான காதல் கதைகளாகத் தேர்ந்தெடுக்கிறார்.
தற்போது, ராம் அண்ட் லீலா என்கிற திரைப்படத்தில் நடித்து வருவதுடன் புதிய திரைப்படமொன்றைத் தயாரித்தும் வருகிறார்.
இந்த நிலையில், ரியோ ராஜ் நாயகனாக நடிக்கும் 7-வது திரைப்படத்தின் அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது.
இதனை அறிமுக இயக்குநர் கார்த்திகேயன் பிகே இயக்க, திபு நினன் தாமஸ் இசையமைக்கிறார். அறிவிப்பு போஸ்டரில் இப்படத்திற்கு, ‘மேடி’ எனப் பெயரிட்டுள்ளதையும் அறிவித்துள்ளனர்.
மேலும், போஸ்டரில் ஐபிஎல்லின் சென்னை, பெங்களூரு அணிகளின் சீருடை காட்டப்படுகிறது. நாயகனுக்கு சச்சின் என்றும் நாயகிக்கு அஞ்சலி என்றும் பெயரிட்டுள்ளதையும் குறிப்பிட்டுள்ளனர்.
