ரியோ ராஜ் தயாரிப்பில் உருவாகும் முதல் படத்தின் அறிமுக போஸ்டர்!

ரியோ ராஜ் தயாரிப்பின் முதல் படத்தின் அறிமுக போஸ்டர் குறித்து...

’ப்ரௌன் மணி’ படத்தின் போஸ்டர். - படம்: எக்ஸ் / ரியோ ராஜ்.

Updated On :1 மே 2026, 1:12 pm

நடிகர் ரியோ ராஜ் தயாரிப்பில் உருவாகும் முதல் படமான ’ப்ரௌன் மணி’ படத்தின் முதல் பார்வை போஸ்டர் வெளியாகியுள்ளது.

இந்தப் படத்தில் நாயகர்களாக யூடியூபர்கள் ராம் நிஷாந்த், கவின் ஆகியோர் நடித்துள்ளார்கள். இவர்கள் முன்னதாக சில படங்களிலும் இணையத் தொடர்களிலும் நடித்துள்ளார்கள்.

தொலைக்காட்சிகளில் நிகழ்ச்சி தொகுப்பாளராக இருந்து நடிகராக மாறியவர் ரியோ ராஜ். தற்போது ’ரிவர் ரூட் ஸ்டூடியோஸ்’ மூலம் தயாரிப்பாளராகவும் களமிறங்கியுள்ளார்.

தொகுப்பாளராக இருந்த ரியோ ராஜ் நெஞ்சமுண்டு நேர்மையுண்டு என்ற படத்தின் மூலம் 2019ல் கதாநாயகனாக அறிமுகமாறினார். பின்னர், ஜியோ, ஸ்வீட் ஹார்ட், லவ் மேரேஜ், ஆண் பாவம் பொல்லாதது ஆகிய வெற்றிப் படங்களில் நடித்துள்ளார்.

புது முகங்களின் திரைப்படங்களுக்கு தமிழில் நல்ல வரவேற்பு கிடைக்கும் நிலையில், இந்தப் படத்தின் மீதும் எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்துள்ளது.

