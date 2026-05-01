Dinamani
வணிக சிலிண்டர் விலை உயர்வு ஒவ்வொருவரின் உணவுத் தட்டிலும் எதிரொலிக்கும்! ராகுல் கண்டனம் ம.பி. படகு விபத்து! தாய் - மகன் கட்டிப்பிடித்தபடி உடல்கள் மீட்பு! திருவண்ணாமலையில் குவிந்த பக்தர்கள்! ரயில் நிலையத்தில் திரண்ட கூட்டம்வணிக சிலிண்டர் விலை ரூ.3,237! அப்போ ஒரு டீ விலை?தங்கம் விலை சவரனுக்கு ரூ. 400 குறைவுஉழைப்புக்கான பலன் மே 4-ல் கிடைக்கும்: முதல்வர் ஸ்டாலின்அரபிக் கடலில் உருவாகிறது புதிய புயல் சின்னம்!கருத்துக் கணிப்புகள் ஒரு புதிர்: வைகோசித்திரைத் திருவிழா: பச்சை பட்டு உடுத்தி வைகையில் இறங்கினார் கள்ளழகர்!
/
செய்திகள்

தயாரிப்பாளரான நடிகர் ரியோ ராஜ்..! படத் தலைப்பு விடியோ!

நடிகர் ரியோ ராஜ் தயாரிப்பில் உருவாகும் முதல் படம் குறித்து...

News image

ரியோ ராஜ் தயாரிப்பில் படத் தலைப்பு விடியோ. - படம்: எக்ஸ் / ரியோ ராஜ்.

Updated On :1 மே 2026, 8:47 am

நடிகர் ரியோ ராஜ் தயாரிப்பில் உருவாகும் முதல் படத்தின் தலைப்பு அறிவிப்பு விடியோ வெளியாகியுள்ளது. இன்று மாலை படத்தின் முதல் பார்வை போஸ்டர் வெளியாகவிருக்கிறது.

தொலைக்காட்சிகளில் நிகழ்ச்சி தொகுப்பாளராக இருந்து நடிகராக மாறியவர் ரியோ ராஜ். தற்போது ’ரிவர் ரூட் ஸ்டூடியோஸ்’ மூலம் தயாரிப்பாளராகவும் களமிறங்கியுள்ளார்.

தொகுப்பாளராக இருந்த ரியோ ராஜ் நெஞ்சமுண்டு நேர்மையுண்டு என்ற படத்தின் மூலம் 2019ல் கதாநாயகனாக அறிமுகமாறினார். பின்னர், ஜியோ, ஸ்வீட் ஹார்ட், லவ் மேரேஜ், ஆண் பாவம் பொல்லாதது ஆகிய வெற்றிப் படங்களில் நடித்துள்ளார்.

தற்போது, ராமின் லீலா என்ற புதிய படத்தில் நடித்து வருகிறார். இந்த நிலையில், ’ப்ரௌன் மணி’ என்ற படத்தினை தயாரித்து வருகிறார். இதன் படத்தலைப்பு அறிவிப்பு விடியோ வெளியாகியுள்ளது.

இந்தப் படத்தில் ராம்நிஷாந்த், ஜே.எஸ். கவி, சுந்தர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளார். இதன் முதல் பார்வை போஸ்டர் இன்று மாலை 5 மணிக்கு வெளியாகவிருக்கிறது.

Summary

Rio Raj River Route Studios Production No 1 film Brown Mani Title Announcement video

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

வீடியோக்கள்

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

5 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

தினமணி செய்திச் சேவை

20 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

21 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

29 ஏப்ரல் 2026