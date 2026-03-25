மீண்டும் தள்ளிச்சென்ற எல்ஐகே?

நடிகர் பிரதீப் ரங்கநாதன்

Updated On :25 மார்ச் 2026, 6:28 am

பிரதீப் ரங்கநாதனின் எல்ஐகே திரைப்பட வெளியீட்டில் மீண்டும் மாற்றம் ஏற்பட்டுள்ளது.

நடிகர் பிரதீப் ரங்கநாதன் - இயக்குநர் விக்னேஷ் சிவன் கூட்டணியில் உருவான “எல்ஐகே” திரைப்படம் கடந்த 2025 அக்டோபர் வெளியீடாகத் திரைக்கு வருமென அறிவிக்கப்பட்டது.

ஆனால், சில காரணங்களால் ஒத்திவைக்கப்பட, பிரதீப் நடித்த டியூட் திரைப்படம் திரையரங்குகளில் வெளியாகி வெற்றிப்படமானது.

பின், இந்தாண்டு காதலர் நாள் வெளியீடாக எல்ஐகே வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்பட்டது. ஆனால், அதுவும் நடக்கவில்லை. அண்மையில், ஏப்ரல் 3 ஆம் தேதி இப்படம் வெளியாகும் எனக் கூறப்பட்டது.

இந்த நிலையில், புதிய தகவலாக எல்ஐகே திரைப்படத்தை ஏப். 10 ஆம் தேதி திரைக்குக் கொண்டு வர தயாரிப்பு நிறுவனம் முடிவு செய்துள்ளதாம்.

இசையமைப்பாளர் அனிருத் இசையில் உருவாகியுள்ள இந்தப் படத்தில், நடிகர்கள் எஸ்ஜே சூர்யா, யோகி பாபு, கிருத்தி ஷெட்டி, சீமான், ஷாரா, கௌரி கிஷன், மாளவிகா ஆகியோர் நடித்துள்ளனர்.

இதன் வெளியீட்டைத் தொடர்ந்து பிரதீப் ரங்கநாதனின் அடுத்த திரைப்படம் அறிவிக்கப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

தொடர்புடையது

பிரதீப் ரங்கநாதனின் எல்ஐகே வெளியீட்டுத் தேதி!

பிரதீப் ரங்கநாதனின் எல்ஐகே வெளியீட்டுத் தேதி!

டாக்ஸிக் வெளியீட்டில் மாற்றம்!

டாக்ஸிக் வெளியீட்டில் மாற்றம்!

எல்ஐகே வெளியீட்டுத் தேதி இதுவா?

எல்ஐகே வெளியீட்டுத் தேதி இதுவா?

எல்ஐகே வெளியீடு எப்போது?

எல்ஐகே வெளியீடு எப்போது?

வீடியோக்கள்

அதிமுகவின் ஃபிரிட்ஜ் அறிவிப்பு திமுகவுக்கு நெருக்கடியா?: கனிமொழி சோமு மறுப்பு!
வீடியோக்கள்

அதிமுகவின் ஃபிரிட்ஜ் அறிவிப்பு திமுகவுக்கு நெருக்கடியா?: கனிமொழி சோமு மறுப்பு!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

17 மணி நேரங்கள் முன்பு
அதிமுகவை முந்துகிறதா தவெக ? | UN Kannan interview | DMK | ADMK | TVK | BJP |TN Election 2026
வீடியோக்கள்

அதிமுகவை முந்துகிறதா தவெக ? | UN Kannan interview | DMK | ADMK | TVK | BJP |TN Election 2026

தினமணி வீடியோ செய்தி...

18 மணி நேரங்கள் முன்பு
விலையில்லா Fridge, 3 Gas Cylinders! ADMKவின் கவர்ச்சிகர தேர்தல் வாக்குறுதிகள் அறிவிப்பு! | EPS
வீடியோக்கள்

விலையில்லா Fridge, 3 Gas Cylinders! ADMKவின் கவர்ச்சிகர தேர்தல் வாக்குறுதிகள் அறிவிப்பு! | EPS

தினமணி வீடியோ செய்தி...

18 மணி நேரங்கள் முன்பு
இடதுசாரி அரசியலைப் பாதுகாக்கவே இந்த 8 தொகுதிகள்! Thirumavalavan Press meet | VCK
வீடியோக்கள்

இடதுசாரி அரசியலைப் பாதுகாக்கவே இந்த 8 தொகுதிகள்! Thirumavalavan Press meet | VCK

தினமணி வீடியோ செய்தி...

20 மணி நேரங்கள் முன்பு