கென்னை நேரில் அழைத்து பாராட்டிய சூர்யா, கார்த்தி!
யூத் குழுவினரை வாழ்த்திய சூர்யா, கார்த்தி...
நடிகர்கள் சூர்யா, கார்த்தி யூத் திரைப்பட குழுவினரை நேரில் அழைத்துப் பாராட்டியுள்ளனர்.
நடிகர் கென் இயக்கி, நடித்த யூத் திரைப்படம் திரையரங்குகளில் நல்ல வரவேற்பைப் பெற்று வெற்றிப்படமாகியுள்ளது.
பள்ளி மாணவனான நாயகன் காதலிப்பதை மட்டுமே இலக்காக வைத்திருந்து அதனால் படிப்பிலும் பள்ளியிலும் மோசமான மாணவன் என்கிற பெயரை எடுக்கிறார். பின், பெற்றோரின் கஷ்டத்தைப் புரிந்துகொண்டு படிப்பில் கவனம் செலுத்தும் கதையாக இது உருவாகியிருந்தது.
நகைச்சுவைக் காட்சிகளால் பெரிதாகக் கவனிக்கப்பட்ட இப்படம் இதுவரை ரூ. 35 கோடிக்கும் அதிகமாக வசூலித்துள்ளதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
சூர்யாவுடன் யூத் குழு...
இந்த நிலையில், நடிகர்கள் சூர்யா, கார்த்தி ஆகியோர் கென் மற்றும் யூத் குழுவினரை நேரில் அழைத்து பாராட்டியுள்ளனர். முன்னதாக, நடிகர் சிலம்பரசன் அழைத்து பாராட்டியிருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.
