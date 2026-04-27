கென்னை நேரில் அழைத்துப் பாராட்டிய ரிஷப் ஷெட்டி!

கென், ரிஷப் ஷெட்டி சந்திப்பு குறித்து...

Updated On :27 ஏப்ரல் 2026, 9:46 am

நடிகர் ரிஷப் ஷெட்டி நடிகர் கென்னை நேரில் அழைத்துப் பாராட்டியுள்ளார்.

நடிகர் கென் இயக்கி, நடித்த யூத் திரைப்படம் இந்தாண்டில் இதுவரை அதிகம் வசூலித்த (ரூ. 85 கோடி) தமிழ்ப்படமாக மாறியுள்ளது. தெலுங்கிலும் வரவேற்பு கிடைத்தது. ஓடிடியில் வெளியான பின் பரவலாக கவனத்தை ஈர்த்தது.

தன் முதல் படத்திலேயே அழுத்தமாக ரசிகர்களிடம் சென்ற கென்னைப் பலரும் பாராட்டி வருகின்றனர்.

சில நாள்களுக்கு நடிகர் ரிஷப் ஷெட்டி பதிவொன்றை வெளியிட்டிருந்தார். அதில், “நீண்ட காலம் கழித்து, ஒரு முழுப்படமும் என்னைச் சிரிக்க வைத்ததைக் கண்டேன். காதல், நட்பு, ஆழமான உணர்வுகளுடன் அனைத்து பெற்றோர்களுக்குமான சமர்ப்பணமாக யூத் உருவாகியுள்ளது. தானே எழுதி, இயக்கி, நடிப்பதென்பது உண்மையிலேயே பாராட்டத்தக்கது. அனைத்து நடிகர்களும் திரைக்கு கச்சிதமாக பொருந்தியிருந்தனர். நடிகர்கள் சுராஜ் வெஞ்சரமூடு, தேவதர்ஷினி மற்றும் நண்பர்கள் குழுவினரை மகிழ்ச்சியுடன் பார்க்க முடிந்தது. யூத் திரைப்படத்தை எடுத்தவர் கென். சகோதரரே, நீங்கள் சினிமாவின் சொத்தாக இருப்பீர்கள்" கூறியிருந்தார்.

தற்போது, நடிகர் கென்னை நேரில் அழைத்து ரிஷப் ஷெட்டி பாராட்டியதுடன் தன் வாழ்த்துகளையும் தெரிவித்துள்ளார்.

Actor Rishab Shetty personally invited actor Ken and praised him.

கென் சினிமாவின் சொத்து... யூத் படத்தைப் பாராட்டிய ரிஷப் ஷெட்டி!

