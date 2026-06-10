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தமிழ்நாடு

பாரதிராஜா உடலுக்கு நடிகர் ரஜினி அஞ்சலி!

பாரதிராஜா உடலுக்கு நடிகர் ரஜினி அஞ்சலி செலுத்தியது பற்றி...

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பாரதிராஜா உடலுக்கு நடிகர் ரஜினி அஞ்சலி - x

Updated On :10 ஜூன் 2026, 12:04 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

இயக்குநர் பாரதிராஜாவின் உடலுக்கு நடிகர் ரஜினிகாந்த் நேரில் அஞ்சலி செலுத்தினார்.

தமிழ்த் திரையுலகில் முன்னணி இயக்குநராக வலம்வந்த பாரதிராஜா, சமீபகாலமாக உடல்நலக் குறைவால் பாதிக்கப்பட்டு வீட்டில் இருந்தபடியே சிகிச்சை பெற்று வந்தார்.

சென்னை நீலாங்கரையில் உள்ள இல்லத்தில் சிகிச்சைப் பலனின்றி இயக்குநர் பாரதிராஜா இன்று அதிகாலையில் காலமானார்.

இந்த நிலையில், சென்னை நீலாங்கரையில் வீட்டில் வைக்கப்பட்டுள்ள பாரதிராஜாவின் உடலுக்கு நடிகர் ரஜினிகாந்த் நேரில் அஞ்சலி செலுத்தினார்.

பாரதிராஜாவின் முதல் படமான ’16 வயதினிலே’வில் நடிகர் ரஜினிகாந்த் நடித்திருந்தார். பின்னர், 10 ஆண்டுகள் கழித்து, கொடி பறக்குது படத்தில் பாரதிராஜா இயக்கத்தில் ரஜினி நடித்தார்.

தமிழ்நாடு முதல்வர் ஜோசப் விஜய், திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின், நாம் தமிழர் கட்சி ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான், எதிர்க்கட்சித் தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின் உள்ளிட்ட அரசியல் தலைவர் நேரில் அஞ்சலி செலுத்தினர்.

மேலும், இசையமைப்பாளர் இளையராஜா, கவிஞர் வைரமுத்து, நடிகர்கள் சிவக்குமார், சூர்யா, ராதா, சுகாசினி உள்ளிட்ட திரைப் பிரபலங்களும் அஞ்சலி செலுத்தினர்.

தொடர்ந்து, அரசியல் தலைவர்களும், திரைத் துறையினரும், ரசிகர்களும் பாரதிராஜாவுக்கு அஞ்சலி செலுத்த அவரது இல்லத்துக்கு வந்து கொண்டுள்ளனர்.

Summary

Actor Rajini pays tribute to Bharathiraja's mortal remains!

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