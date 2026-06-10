எனக்கும் அவருக்குமான உறவு... பாரதிராஜா உடலுக்கு இளையராஜா அஞ்சலி!

இயக்குநர் இமயம் பாரதிராஜா உடலுக்கு இசைஞானி இளையராஜா நேரில் அஞ்சலி செலுத்தினார்.
தமிழ்த் திரையுலகில் முன்னணி இயக்குநராக வலம் வந்த பாரதிராஜா, சமீபகாலமாக உடல்நலக் குறைவால் பாதிக்கப்பட்டு வீட்டில் இருந்தபடியே சிகிச்சை பெற்று வந்தார்.
இந்நிலையில், சிகிச்சைப் பலனின்றி இயக்குநர் பாரதிராஜா சென்னை நீலாங்கரையில் உள்ள இல்லத்தில் இன்று(ஜூன் 10) அதிகாலை காலமானார்.
திரையுலகப் பிரபலங்களும் அரசியல் தலைவர்களும் ரசிகர்களும் பாரதிராஜாவின் உடலுக்கு அஞ்சலி செலுத்த அவரது வீட்டில் குவிந்து வருகின்றனர்.
முதல்வர் ஜோசப் விஜய் இன்று காலையிலேயே வந்து பாரதிராஜாவுக்கு அஞ்சலி செலுத்தினார். தொடர்ந்து பல்வேறு பிரபலங்களைத் தொடர்ந்து இசைஞானி இளையராஜாவும் நேரில் சென்று பாரதிராஜாவின் உடலுக்கு அஞ்சலி செலுத்தினார்.
பின்னர் செய்தியாளர்களுடன் பேசுகையில், "பாரதிராஜாவின் ஆன்மா சாந்தியடைய நான் பிரார்த்திக்கிறேன். உங்களுடன் இருக்கும் உறவுதான் அவருடனும் எனக்கு இருந்தது. இரண்டும் வேறுவேறு அல்ல. இந்த நாட்டையும் நாட்டு மக்களையும் கலைஞர்களையும் நேசிப்பதுதான் என்னுடைய பிறப்பு" என்று கூறினார்.
Summary
Ilaiyaraaja pays tribute to Bharathiraja
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