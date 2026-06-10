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தமிழ்நாடு

இயக்குநர் பாரதிராஜா காலமானார்

இயக்குநர் பாரதிராஜா உடல்நலக் குறைவு காரணமாக இன்று காலை காலமானார்.

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இயக்குநர் பாரதிராஜா - கோப்புப் படம்

Updated On :10 ஜூன் 2026, 7:43 am IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

இயக்குநர் பாரதிராஜா (84) உடல்நலக் குறைவு காரணமாக சென்னையில் இன்று (ஜூன் 10) காலமானார்.

தமிழ்த் திரையுலகில் முன்னணி இயக்குநராக வலம்வந்த பாரதிராஜா, சமீபகாலமாக உடல்நலக் குறைவால் பாதிக்கப்பட்டு வீட்டில் இருந்தபடியே சிகிச்சை பெற்று வந்தார். இந்த நிலையில், சிகிச்சைப் பலனின்றி இயக்குநர் பாரதிராஜா சென்னை நீலாங்கரையில் உள்ள இல்லத்தில் இன்று அதிகாலையில் காலமானார்.

கடந்தாண்டு மார்ச் மாதத்தில் அவரது மகன் மனோஜ் மறைந்த நிலையில், அத்துயரிலிருந்து மீளாத பாரதிராஜா, உடல்நலம் பாதிக்கப்பட்டு சிகிச்சை பெற்றுவந்தபோதிலும், அவ்வபோது சில படங்களிலும் நடித்து வந்தார்.

1977-ம் ஆண்டு வெளியான 16 வயதினிலே திரைப்படத்தின் மூலம் இயக்குநராக அறிமுகமான பாரதிராஜா, கிராமிய பின்னணியில் பல வெற்றிப் படங்களை உருவாக்கி, தமிழ்த் திரையுலகில் தனக்கென தனித்த அடையாளத்தை உருவாக்கினார்.

கிழக்கே போகும் ரயில், சிகப்பு ரோஜாக்கள், அலைகள் ஓய்வதில்லை, முதல் மரியாதை, கருத்தம்மா உள்ளிட்ட படங்கள், தமிழ் சினிமாவின் குறிப்பிடத்தக்க படைப்புகளாக கருதப்படுகின்றன. 45 ஆண்டுகளாக தமிழ்த் திரையுலகில் பங்காற்றியவர்.

நாட்டின் உயரிய  ‘பத்மஸ்ரீ' விருது உள்பட பல தேசிய, மாநில விருதுகளையும் பெற்றவர், பாரதிராஜா.

பாரதிராஜாவின் மறைவுக்கு திரையுலகினர் உள்பட பலரும் இரங்கல் தெரிவித்து வருகின்றனர்.

Summary

Director Bharathiraja has passed away

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