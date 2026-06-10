தமிழ்நாடு
பாரதிராஜா மறைவு! செய்திகள் நேரலை
மறைந்த இயக்குநர் பாரதிராஜாவுக்கு அஞ்சலி - நேரலை செய்திகள் இணைந்திருங்கள்.
பாரதிராஜா - x
மக்களின் மனங்களில் பாரதிராஜா வாழ்வார்
அல்லிநகரத்தில் பிறந்து, அழியாத படைப்புகளைக் கொடுத்த ‘இயக்குநர் இமயம்’ பாரதிராஜா என்று திமுக தலைவர் மு.க. ஸ்டாலின் புகழாரம் சூட்டியுள்ளார்.
மு.க. ஸ்டாலின் அஞ்சலி
இயக்குநர் பாரதிராஜாவின் உடலுக்கு திமுக தலைவரும் முன்னாள் முதல்வருமான மு.க. ஸ்டாலின் இன்று காலை நேரில் அஞ்சலி செலுத்தினார்.
நடிகர் சிவக்குமார், சூர்யா அஞ்சலி
மறைந்த இயக்குநர் பாரதிராஜாவின் உடலுக்கு நடிகர்கள் சிவக்குமார், சூர்யா, சுகாஷினி, கவிஞர் வைரமுத்து, இசையமைப்பாளர் கங்கை அமரன் உள்ளிட்டோர் நேரில் அஞ்சலி செலுத்தினார்.
அரசு மரியாதை
மறைந்த இயக்குநர் பாரதிராஜாவின் உடலுக்கு முழு அரசு மரியாதை அளிக்கப்படும் என்று முதல்வர் ஜோசப் விஜய் அறிவித்துள்ளார்.
சீமான் அஞ்சலி
மறைந்த இயக்குநர் பாரதிராஜாவின் உடலுக்கு நாம் தமிழர் கட்சியின் ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் நேரில் அஞ்சலி செலுத்தினார்.
‘என் இனிய தமிழ் மக்களே’
1977-ம் ஆண்டு வெளியான 16 வயதினிலே திரைப்படத்தின் மூலம் இயக்குநராக அறிமுகமான பாரதிராஜா, தனது முதல் படத்திலேயே தனக்கான தடத்தை திரையுலகில் படைத்தார்.
கிழக்கே போகும் ரயில், சிகப்பு ரோஜாக்கள், புதிய வார்ப்புகள், அலைகள் ஓய்வதில்லை, முதல் மரியாதை, கருத்தம்மா என கிராமிய பின்னணியில் பல வெற்றிப் படங்களை உருவாக்கி அசத்தினார்.
முதல்வர் விஜய் மரியாதை
இயக்குநர் பாரதிராஜாவின் உடலுக்கு தமிழ்நாடு முதல்வர் சி. ஜோசப் விஜய் இன்று காலை நேரில் அஞ்சலி செலுத்தினார்.
பாரதிராஜா காலமானார்
இயக்குநர் பாரதிராஜா (84) உடல்நலக் குறைவு காரணமாக சென்னையில் இன்று (ஜூன் 10) காலமானார்.
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