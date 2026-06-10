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தமிழ்நாடு

பாரதிராஜா உடலுக்கு முதல்வர் விஜய் மரியாதை!

பாரதிராஜா உடலுக்கு முதல்வர் விஜய் மரியாதை செலுத்தியது பற்றி...

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பாரதிராஜா உடலுக்கு முதல்வர் விஜய் அஞ்சலி - CMOTamilnadu

Updated On :10 ஜூன் 2026, 9:33 am IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

இயக்குநர் பாரதிராஜாவின் உடலுக்கு தமிழ்நாடு முதல்வர் சி. ஜோசப் விஜய் இன்று காலை நேரில் அஞ்சலி செலுத்தினார்.

தமிழ்த் திரையுலகில் முன்னணி இயக்குநராக வலம்வந்த பாரதிராஜா, சமீபகாலமாக உடல்நலக் குறைவால் பாதிக்கப்பட்டு வீட்டில் இருந்தபடியே சிகிச்சை பெற்று வந்தார்.

சிகிச்சைப் பலனின்றி இயக்குநர் பாரதிராஜா சென்னை நீலாங்கரையில் உள்ள இல்லத்தில் இன்று அதிகாலையில் காலமானார்.

இந்த நிலையில், சென்னை நீலாங்கரையில் பாரதிராஜாவின் வீட்டுக்கு இன்று காலை நேரில் சென்ற முதல்வர் விஜய், மலர்வளையம் வைத்து அஞ்சலி செலுத்தினார்.

மேலும், நாம் தமிழர் கட்சி ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான், கவிஞர் வைரமுத்து, இசையமைப்பாளர் கங்கை அமரன், நடிகை சுகாஷினி, நடிகர் சூர்யா உள்ளிட்டோர் நேரில் அஞ்சலி செலுத்தினர்.

திரையுலகப் பிரபலங்களும், அரசியல் தலைவர்களும், ரசிகர்களும் பாரதிராஜாவின் உடலுக்கு அஞ்சலி செலுத்து அவரது வீட்டில் குவிந்து வருகின்றனர்.

Summary

Chief Minister Vijay pays personal tribute to Bharathiraja's mortal remains!

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