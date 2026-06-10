பாரதிராஜா உடலுக்கு அஞ்சலி செலுத்தினார் கமல்ஹாசன்!

இயக்குநர் இமயம் பாரதிராஜா உடலுக்கு நடிகரும் மக்கள் நீதி மய்யம் கட்சியின் தலைவருமான கமல்ஹாசன் அஞ்சலி செலுத்தினார்.
தமிழ்த் திரையுலகில் முன்னணி இயக்குநராக வலம் வந்த பாரதிராஜா, சமீபகாலமாக உடல்நலக் குறைவால் பாதிக்கப்பட்டு வீட்டில் இருந்தபடியே சிகிச்சை பெற்று வந்த நிலையில் சென்னை நீலாங்கரையில் உள்ள இல்லத்தில் இன்று(ஜூன் 10) அதிகாலை காலமானார்.
திரையுலகப் பிரபலங்களும் அரசியல் தலைவர்களும் ரசிகர்களும் பாரதிராஜாவின் உடலுக்கு அஞ்சலி செலுத்தி வருகின்றனர். பலரும் அவரை நினைவுகூர்ந்து சமூக வலைத்தளத்தில் பதிவிட்டு வருகின்றனர்.
முதல்வர் ஜோசப் விஜய், திமுக தலைவர் மு.க. ஸ்டாலின், இளையராஜா, ரஜினிகாந்த் என பலரும் அஞ்சலி செலுத்திய நிலையில் நடிகர் கமல்ஹாசன், பாரதிராஜாவின் உடலுக்கு அஞ்சலி செலுத்தினார்.
Summary
Kamal Haasan pays tribute to Bharathiraja
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