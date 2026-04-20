Dinamani
கென் சினிமாவின் சொத்து... யூத் படத்தைப் பாராட்டிய ரிஷப் ஷெட்டி!

கென் குறித்து ரிஷப் ஷெட்டி....

ரிஷப் ஷெட்டி, கென்

Updated On :20 ஏப்ரல் 2026, 7:07 am

நடிகர் ரிஷப் ஷெட்டி யூத் திரைப்படத்தைப் பாராட்டி பதிவிட்டுள்ளார்.

நடிகரும் இயக்குநருமான ரிஷப் ஷெட்டி காந்தாரா படம் மூலம் இந்தியளவில் பிரபலமானார். தற்போது, 3 பிரம்மாண்ட பான் இந்திய திரைப்படங்களில் நடித்து வருகிறார். சம்பளமாகவும் ரூ. 100 கோடி வாங்கும் நடிகராக உயர்ந்துள்ளதால் தென்னிந்தியளவில் முக்கியமானவராகவே கருதப்படுகிறது.

இந்த நிலையில், தமிழில் வெளியாகி வெற்றியைப் பெற்ற நடிகர் கென்னின் யூத் திரைப்படத்தை ரிஷப் பாராட்டியுள்ளார்.

இதுகுறித்து அவர் வெளியிட்ட பதிவில், “நீண்ட காலம் கழித்து, ஒரு முழுப்படமும் என்னைச் சிரிக்க வைத்ததைக் கண்டேன். காதல், நட்பு, ஆழமான உணர்வுகளுடன் அனைத்து பெற்றோர்களுக்குமான சமர்ப்பணமாக யூத் உருவாகியுள்ளது. தானே எழுதி, இயக்கி, நடிப்பதென்பது உண்மையிலேயே பாராட்டத்தக்கது. அனைத்து நடிகர்களும் திரைக்கு கச்சிதமாக பொருந்தியிருந்தனர். நடிகர்கள் சுராஜ் வெஞ்சரமூடு, தேவதர்ஷினி மற்றும் நண்பர்கள் குழுவினரை மகிழ்ச்சியுடன் பார்க்க முடிந்தது. யூத் திரைப்படத்தை எடுத்தவர் கென். சகோதரரே, நீங்கள் சினிமாவின் சொத்தாக இருப்பீர்கள்" எனப் பாராட்டியுள்ளார்.

ரிஷப் ஷெட்டியே யூத் திரைப்படத்தைப் பாராட்டியுள்ளது பலருக்கும் ஆச்சரியத்தை அளித்துள்ளது. முன்னதாக, டூரிஸ்ட் பேமிலி திரைப்படத்தை இயக்குநர் எஸ். எஸ். ராஜமௌலி பாராட்டியிருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.

Actor Rishab Shetty has posted a message praising the film Youth.

ஓடிடியில் யூத் எப்போது?

ரூ. 70 கோடி வசூலித்த யூத்!

இன்ஸ்டாவில் ருக்மணி வசந்த் உள்பட பலரை அன்பாலோ செய்த ரிஷப் ஷெட்டி!

அட்டகாசம் தம்பி... யூத் திரைப்படத்தைப் பாராட்டிய சிலம்பரசன்!

யார் தோற்பது என்ற போட்டியில் வென்ற சிஎஸ்கே! | Chennai Super Kings | Ayush Mhatre |
யார் தோற்பது என்ற போட்டியில் வென்ற சிஎஸ்கே! | Chennai Super Kings | Ayush Mhatre |

பிரகாஷ்ராஜ் அரசியலில் என்ன செய்துவிட்டார்? குஷ்பு பேட்டி | DMK | BJP
பிரகாஷ்ராஜ் அரசியலில் என்ன செய்துவிட்டார்? குஷ்பு பேட்டி | DMK | BJP

22 மணி நேரங்கள் முன்பு
பெண்களுக்கு எதிரான எண்ணம்! திமுக, காங்கிரஸை விமர்சித்த அமித் ஷா | BJP
பெண்களுக்கு எதிரான எண்ணம்! திமுக, காங்கிரஸை விமர்சித்த அமித் ஷா | BJP

22 மணி நேரங்கள் முன்பு
"சென்னை சூப்பர் - 6" திமுகவின் அறிவிப்புகள் என்ன? எழிலன் நாகநாதன் விளக்கம்!
"சென்னை சூப்பர் - 6" திமுகவின் அறிவிப்புகள் என்ன? எழிலன் நாகநாதன் விளக்கம்!

23 மணி நேரங்கள் முன்பு