கென்னுக்கு குவியும் வாய்ப்புகள்!

நடிகர் கென்னை பல தயாரிப்பு நிறுவனங்கள் தொடர்புகொண்டு வருவதாகத் தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
நடிகர் கென் இயக்கி, நடித்த யூத் திரைப்படம் இந்தாண்டில் இதுவரை அதிகம் வசூலித்த (ரூ. 85 கோடி) தமிழ்ப்படமாக மாறியுள்ளது. தெலுங்கிலும் வரவேற்பு கிடைத்தது. ஓடிடியில் வெளியான பின் பரவலாக கவனத்தை ஈர்த்தது.
தன் முதல் படத்திலேயே அழுத்தமாக ரசிகர்களிடம் சென்ற கென்னைப் பலரும் பாராட்டி வருகின்றனர்.
அடுத்ததாக, கென் இயக்கி நடிக்கப் போகிறாரா அல்லது வேறு இயக்குநர் படத்தில் நடிக்கிறாரா என்கிற கேள்விகளும் எழுந்துள்ளன.
இந்த நிலையில், தமிழ் சினிமாவின் பிரபல தயாரிப்பு நிறுவனங்கள் நடிகர் கென்னை அணுகி வருவதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. மேலும், கென்னை வைத்து ரூ. 30 கோடி பட்ஜெட்டில் திரைப்படம் தயாரிக்கவும் தயாராக இருக்கிறார்களாம்.
தமிழ் சினிமாவில் நாயக வறட்சியை கென் போன்றோர் ஈடு செய்வார்கள் என ரசிகர்கள் நம்புவதால் சில முன்னனி நடிகர்கள் இன்றைய கால இளைஞர்களுக்கான கதையில் கென்னை நடிக்கச் சொல்லி ஆலோசனைகளையும் கூறி வருகிறார்களாம்!
It has been reported that several production companies are contacting actor Ken.
