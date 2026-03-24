யூத் குழுவினரை நேரில் வாழ்த்திய சிலம்பரசன்!

நடிகர் சிலம்பரசன் யூத் திரைப்பட குழுவினரை நேரில் அழைத்துப் பாராட்டியுள்ளார்.
நடிகர் கென் இயக்கி, நடித்த யூத் திரைப்படம் திரையரங்குகளில் நல்ல வரவேற்பைப் பெற்று வெற்றிப்படமாகியுள்ளது.
இப்படத்தின் டிக்கெட் விற்பனைகள் சனி மற்றும் ஞாயிற்றுக்கிழமையில் மிக அதிகளவில் நடைபெற்றதுடன், ஞாயிறு வரை தமிழகத்தின் பல பகுதிகளில் ஹவுஸ்ஃபுல் ஆனதகாவும் வசூலாக இப்படம் ரூ. 20 கோடிக்கும் அதிகமாக வசூலித்துள்ளதாகவும் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
இந்த நிலையில், நடிகர் சிலம்பரசன், கென் மற்றும் யூத் குழுவினரை நேரில் அழைத்து பாராட்டியுள்ளார்.
முன்னதாக, பதிவொன்றை வெளியிட்டு சிறந்த திரைப்படம் எனக் குறிப்பிட்டிருந்தார். தற்போது, இச்சந்திப்பின் புகைப்படங்கள் சமூக வலைதளங்களில் கவனம் பெற்று வருகிறது.
யூத் திரைப்படத்தில் நடிகர் கென், சிலம்பரசனின் ரசிகராக நடித்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
Summary
actor silambarasan invite and met youth movie team
