Dinamani
புதுச்சேரியில் தேமுதிக தனித்துப் போட்டி! புதுச்சேரியில் விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சி தனித்துப் போட்டி!காலையிலேயே ‘காளை’ ஆதிக்கம்! சென்செக்ஸ் 1,100 புள்ளிகள் உயர்வு!!92,000 டன் எல்பிஜியுடன் இந்தியாவுக்கு மேலும் இரு கப்பல்கள்!பொதுத்துறை வங்கிகளை இணைக்கும் திட்டம் இல்லை: மத்திய அரசுராணுவ மோதல்களில் வான்வழித் தாக்குதல்களுக்குத் தடை: போப் வலியுறுத்தல்தோ்தல் விதிமீறல்: 462 வழக்குகள்; ரூ.151 கோடி பணம், பொருள்கள் பறிமுதல்தமிழ்நாட்டில் மேல்நிலைப் பள்ளிகளில் மாணவா்கள் சோ்க்கை சதவீதம் உயா்வு!
/
செய்திகள்

யூத் குழுவினரை நேரில் வாழ்த்திய சிலம்பரசன்!

யூத் குழுவைச் சந்தித்த சிலம்பரசன்...

News image
Updated On :24 மார்ச் 2026, 6:05 am

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

நடிகர் சிலம்பரசன் யூத் திரைப்பட குழுவினரை நேரில் அழைத்துப் பாராட்டியுள்ளார்.

நடிகர் கென் இயக்கி, நடித்த யூத் திரைப்படம் திரையரங்குகளில் நல்ல வரவேற்பைப் பெற்று வெற்றிப்படமாகியுள்ளது.

இப்படத்தின் டிக்கெட் விற்பனைகள் சனி மற்றும் ஞாயிற்றுக்கிழமையில் மிக அதிகளவில் நடைபெற்றதுடன், ஞாயிறு வரை தமிழகத்தின் பல பகுதிகளில் ஹவுஸ்ஃபுல் ஆனதகாவும் வசூலாக இப்படம் ரூ. 20 கோடிக்கும் அதிகமாக வசூலித்துள்ளதாகவும் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

இந்த நிலையில், நடிகர் சிலம்பரசன், கென் மற்றும் யூத் குழுவினரை நேரில் அழைத்து பாராட்டியுள்ளார்.

முன்னதாக, பதிவொன்றை வெளியிட்டு சிறந்த திரைப்படம் எனக் குறிப்பிட்டிருந்தார். தற்போது, இச்சந்திப்பின் புகைப்படங்கள் சமூக வலைதளங்களில் கவனம் பெற்று வருகிறது.

Story image

யூத் திரைப்படத்தில் நடிகர் கென், சிலம்பரசனின் ரசிகராக நடித்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

தொடர்புடையது

