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தமிழ்நாடு

நீங்கள் தமிழனா? இந்தியனா? மனக் குமுறலை வெளிப்படுத்திய அண்ணாமலை!

நீங்கள் தமிழனா? இந்தியனா? மனக் குமுறலை வெளிப்படுத்திய அண்ணாமலை!

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கே. அண்ணாமலை - கோப்புப் படம்

Updated On :5 ஜூன் 2026, 12:15 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

நீங்கள் தமிழனா இல்லை இந்தியனா என வடமாநிலத்தவர்எ என்னிடம் கேட்டனர் என்று பாஜகவிலிருந்து ராஜிநாமா செய்திருக்கும் கட்சியின் முன்னாள் மாநில தலைவர் அண்ணாமலை தெரிவித்துள்ளார்.

பாஜகவிலிருந்து விலகி புதிய இயக்கம் தொடங்கவிருக்கும் நிலையில், இன்று அண்ணாமலையின் ராஜிநாமாவை கட்சித் தலைமை ஏற்றுக் கொள்வதாக அறிவித்திருந்தது.

இந்த நிலையில், அண்ணாமலை இன்று நேரலையில் தோன்றி தன்னுடைய நிலைப்பாட்டை விளக்கியிருக்கிறார்.

அப்போது அவர் பேசுகையில், பாஜகவுக்குள் 18 மாதங்களாக கருத்து வேறுபாடு இருந்துவிட்டது. கட்சியிலிருந்து வெளியேற டிசம்பர் 4ஆம் தேதியே கூறினேன். நங்கள் தமிழனா, இந்தியரா என்று வடமாநிலத்தவர் என்னிடம் கேட்டனர். நானோ, பெருமைமிகு இந்தியன், பாரம்பரிய மிக்க தமிழன் என்று பதிலளித்தேன் என்று அண்ணாமலை தெரிவித்துள்ளார்.

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