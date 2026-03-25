Dinamani
பாஜகவுக்கு எந்தெந்த தொகுதிகள்? எடப்பாடி பழனிசாமி அறிவிப்பு!தேர்தலில் போட்டியில்லை! வேல்முருகன் அறிவிப்பு! காங்கிரஸ் அலுவலகத்தை காலி செய்யுங்கள்! மத்திய அரசு கெடு! கோவையில் மீண்டும் அண்ணாமலை போட்டி? கருணைக் கொலை செய்யப்பட்ட ஹரீஷ் ராணாவின் கருவிழிகள் தானம்!
/
செய்திகள்

பாலியல் ரீதியாக அத்துமீறிய இயக்குநர்..! கண்ணீர் மல்க புகார் அளித்த கும்பமேளா அழகி மோனலிசா போஸ்லே!

கும்பமேளாவில் கவனம்பெற்ற மோனலிசா போஸ்லேவின் புகார் குறித்து...

News image

மோனலிசா போஸ்லே, இயக்குநர் சனோஜ் மிஸ்ரா.

படம்: முகநூல் / சனோஜ் மிஸ்ரா.

Updated On :25 மார்ச் 2026, 10:44 am

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

உத்தரப் பிரதேசத்தில், கடந்த 2025 ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற மகா கும்பமேளாவில் மத்தியப் பிரதேசத்தைச் சேர்ந்த மணிமாலை வியாபாரி மோனலிசா போஸ்லே அழகு நட்சத்திரமாக இணையத்தில் பிரபலமானார்.

இதையடுத்து, சில திரைப்பட வாய்ப்புகளும் அவருக்குக் கிடைத்தன. தற்போது, அந்தப் பட வாய்ப்பில் இயக்குநர் சனோஜ் மிஸ்ரா தன்னிடம் அத்துமீறி நடந்துகொண்டதாக கண்ணீர் மல்க பேட்டியளித்துள்ளார்.

சனோஜ் மிஸ்ரா இயக்கத்தில் தி டையரி ஆஃப் மணிப்பூர் என்ற படத்தில் நேபாளம், மும்பையில் படப்பிடிப்பு நடத்தப்பட்டபோது அத்துமீறி உடலைத் தொட்டதாக மோனலிசா போஸ்லே கூறியுள்ளார். கொச்சியில் நடந்த செய்தியாளர் சந்திபில் மோனலிசா போஸ்லே கூறியிருப்பதாவது:

இவரது படங்களில் யார் நடிப்பார்கள்? அவர் மிகவும் தவறான மோசமான மனிதர். திரைப்படம் என்ற பெயரில் அவர் சிறுமிகளிடம் தவறாக நடந்துகொள்கிறார். அவரது பெயரை உச்சரிக்கவே அறுவறுப்பாக இருக்கிறது.

நாங்கள் இந்து முறைப்படியே கோவிலில் திருமணம் செய்துகொண்டோம். நாட்டில் உள்ள அனைவருக்கும் இது தெரியும். ஆனால், இயக்குநர் எங்களது திருமணத்தை லவ் - ஜிகாத் என்கிறார். நான் அனைத்து மதங்களையும் மதிக்கிறேன்.

எனக்கும் எனது கணவருக்கும் கொலை மிரட்டல் விடுக்கப்படுகிறது. மத்திய அரசும் மாநில அரசும் எங்களுக்கு பாதுகாப்பு அளிக்கப்பட வேண்டும்.

எனக்கு நடந்த அநீதிகளை எனது குடும்பத்தினரிடம் கூறினேன். ஆனால், அவர்கள் முதல் படம் என்பதால் இப்படி இருக்குமென அலட்சியமாக இருந்துவிட்டார்கள் என்றார்.

சமீபத்தில் திருவனந்தபுரத்தில் தனது முஸ்லிம் நண்பரை மோனலிசா போஸ்லே திருமணம் செய்ததும் குறிப்பிடத்தக்கது.

Summary

Kumbh Mela fame Monalisa Bhosle accuses director of ‘misbehaving’ with minor girls.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

தொடர்புடையது

கேரளத்தில் காதலனை மணந்த கும்பமேளா நாயகி மோனலிசா! பாதுகாப்பு கேட்கிறார்!

மடப்புரம் அஜித்குமார் மீதான நகை திருட்டுப் புகார் முடித்து வைப்பு!

தில்லியில் சிறுவன் கத்தியால் குத்திக் கொலை!

கண்ணீர் மல்க கோரிக்கை வைத்த பெண்! மாவட்ட ஆட்சியர் அதிரடி உத்தரவு!

வீடியோக்கள்

வாஷிங் மெஷின் வழங்குமா திமுக?| ADMK | Admk Manifesto |TN Election 2026 | Edapadi palanisamy | EPS
வீடியோக்கள்

வாஷிங் மெஷின் வழங்குமா திமுக?| ADMK | Admk Manifesto |TN Election 2026 | Edapadi palanisamy | EPS

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 மணி நேரம் முன்பு
அதிமுகவின் ஃபிரிட்ஜ் அறிவிப்பு திமுகவுக்கு நெருக்கடியா?: கனிமொழி சோமு மறுப்பு!
வீடியோக்கள்

அதிமுகவின் ஃபிரிட்ஜ் அறிவிப்பு திமுகவுக்கு நெருக்கடியா?: கனிமொழி சோமு மறுப்பு!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

22 மணி நேரங்கள் முன்பு
அதிமுகவை முந்துகிறதா தவெக ? | UN Kannan interview | DMK | ADMK | TVK | BJP |TN Election 2026
வீடியோக்கள்

அதிமுகவை முந்துகிறதா தவெக ? | UN Kannan interview | DMK | ADMK | TVK | BJP |TN Election 2026

தினமணி வீடியோ செய்தி...

22 மணி நேரங்கள் முன்பு
விலையில்லா Fridge, 3 Gas Cylinders! ADMKவின் கவர்ச்சிகர தேர்தல் வாக்குறுதிகள் அறிவிப்பு! | EPS
வீடியோக்கள்

விலையில்லா Fridge, 3 Gas Cylinders! ADMKவின் கவர்ச்சிகர தேர்தல் வாக்குறுதிகள் அறிவிப்பு! | EPS

தினமணி வீடியோ செய்தி...

23 மணி நேரங்கள் முன்பு