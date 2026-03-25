பாலியல் ரீதியாக அத்துமீறிய இயக்குநர்..! கண்ணீர் மல்க புகார் அளித்த கும்பமேளா அழகி மோனலிசா போஸ்லே!
கும்பமேளாவில் கவனம்பெற்ற மோனலிசா போஸ்லேவின் புகார் குறித்து...
மோனலிசா போஸ்லே, இயக்குநர் சனோஜ் மிஸ்ரா.
படம்: முகநூல் / சனோஜ் மிஸ்ரா.
மோனலிசா போஸ்லே, இயக்குநர் சனோஜ் மிஸ்ரா.
படம்: முகநூல் / சனோஜ் மிஸ்ரா.
உத்தரப் பிரதேசத்தில், கடந்த 2025 ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற மகா கும்பமேளாவில் மத்தியப் பிரதேசத்தைச் சேர்ந்த மணிமாலை வியாபாரி மோனலிசா போஸ்லே அழகு நட்சத்திரமாக இணையத்தில் பிரபலமானார்.
இதையடுத்து, சில திரைப்பட வாய்ப்புகளும் அவருக்குக் கிடைத்தன. தற்போது, அந்தப் பட வாய்ப்பில் இயக்குநர் சனோஜ் மிஸ்ரா தன்னிடம் அத்துமீறி நடந்துகொண்டதாக கண்ணீர் மல்க பேட்டியளித்துள்ளார்.
சனோஜ் மிஸ்ரா இயக்கத்தில் தி டையரி ஆஃப் மணிப்பூர் என்ற படத்தில் நேபாளம், மும்பையில் படப்பிடிப்பு நடத்தப்பட்டபோது அத்துமீறி உடலைத் தொட்டதாக மோனலிசா போஸ்லே கூறியுள்ளார். கொச்சியில் நடந்த செய்தியாளர் சந்திபில் மோனலிசா போஸ்லே கூறியிருப்பதாவது:
இவரது படங்களில் யார் நடிப்பார்கள்? அவர் மிகவும் தவறான மோசமான மனிதர். திரைப்படம் என்ற பெயரில் அவர் சிறுமிகளிடம் தவறாக நடந்துகொள்கிறார். அவரது பெயரை உச்சரிக்கவே அறுவறுப்பாக இருக்கிறது.
நாங்கள் இந்து முறைப்படியே கோவிலில் திருமணம் செய்துகொண்டோம். நாட்டில் உள்ள அனைவருக்கும் இது தெரியும். ஆனால், இயக்குநர் எங்களது திருமணத்தை லவ் - ஜிகாத் என்கிறார். நான் அனைத்து மதங்களையும் மதிக்கிறேன்.
எனக்கும் எனது கணவருக்கும் கொலை மிரட்டல் விடுக்கப்படுகிறது. மத்திய அரசும் மாநில அரசும் எங்களுக்கு பாதுகாப்பு அளிக்கப்பட வேண்டும்.
எனக்கு நடந்த அநீதிகளை எனது குடும்பத்தினரிடம் கூறினேன். ஆனால், அவர்கள் முதல் படம் என்பதால் இப்படி இருக்குமென அலட்சியமாக இருந்துவிட்டார்கள் என்றார்.
சமீபத்தில் திருவனந்தபுரத்தில் தனது முஸ்லிம் நண்பரை மோனலிசா போஸ்லே திருமணம் செய்ததும் குறிப்பிடத்தக்கது.
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.
