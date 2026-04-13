ஆஷா போஸ்லே மறைவுக்கு இரங்கல் தெரிவித்த ஆஸி. கிரிக்கெட் வீரர்!

பிரபல பின்னணி பாடகி ஆஷா போஸ்லே மறைவுக்கு ஆஸி. கிரிக்கெட் வீரர் பிரட் லீ இரங்கல் தெரிவித்துள்ளார்.

ஆஷா போஸ்லே உடன் பிரட் லீ - Facebook

Updated On :13 ஏப்ரல் 2026, 12:31 pm

பிரபல பின்னணி பாடகி ஆஷா போஸ்லே நேற்று (ஏப். 12) உடல்நலக்குறைவால் காலமானார். இந்திய திரையிசையில் பெரிய ஆதிக்கத்தைச் செலுத்திய பாடகி என்பதால் அவருக்கு பல்வேறு துறைகளைச் சேர்ந்தவர்களும் இரங்கல் தெரிவித்து வருகின்றனர்.

பிரபல ஆஸ்திரேலிய கிரிக்கெட் வீரரான பிரட் லீ, ஆஷா போஸ்லே உடனான தனது நினைவுகளைப் பகிர்ந்து சமூக வலைதளப் பக்கத்தில் பதிவிட்டு இரங்கல் தெரிவித்துள்ளார்.

அதில், “2006-ல் நான் எழுதிய ‘யு ஆர் தி ஒன் ஃபார் மீ' (நீயே எனக்கானவள்) என்ற பாடலை ஆஷா போஸ்லே உடன் இணைந்து பதிவு செய்யும் வாய்ப்பு எனக்குக் கிடைத்தது. அதற்காக என்றும் அவர்மீது நான் நன்றியுணர்வுடன் இருப்பேன்.

என் மனதில் அவரது அசாதாரண திறமை மட்டும் பதியவில்லை. மாறாக, அவருடைய அன்பும் பணிவுமே என் மனதில் நிறைந்தது.

தன் வாழ்வில் பல சாதனைகளை அவர் செய்திருந்த போதிலும் அவர் மிகுந்த கனிவும், பெருந்தன்மையுடனும் இருந்தார்.

இந்த நேரத்தில் அவரது குடும்பத்தினருடன் துக்கத்தைப் பகிர்ந்து கொள்கிறேன். சிறப்புமிக்க ஒருவருடன் சிறிய தருணத்தைப் பகிர்ந்து கொண்டதற்காக நான் மிகவும் பாக்கியமாகக் கருதுகிறேன்.

ஆஷா போஸ்லேவின் சாதனைகள் பல தலைமுறைகளைக் கடந்து நிலைந்து நிற்கும் என்பதில் சந்தேகமில்லை” என்று பதிவிட்டுள்ளார்.

பிரபல வேகப்பந்து வீச்சாளரான பிர்ட் லீ ஐசிசி சாம்பியன்ஸ் கோப்பை 2006- ஆண்டு தொடரின் பயிற்சியின்போது எழுதிய ’யு ஆர் தி ஒன் ஃபார் மீ' பாடலை அவரும், ஆஷா போஸ்லேவும் இணைந்து பாடினர்.

மேற்கத்திய நாட்டைச் சேர்ந்த ஒருவர் இந்தியப் பெண்ணிடம் காதலை வெளிப்படுத்தும் விதமாக இந்தப் பாடல் அமைந்திருக்கும். ஆஷா போஸ்லே பிரட் லீ உடன் இணைந்து இந்தப் பாடலைப் பாடி அதில் நடிக்கவும் செய்திருப்பார். பாடல் வெளியான சமயத்தில் நல்ல வரவேற்பைப் பெற்றது.

இதனை நினைவு கூர்ந்து ஆஷா போஸ்லே மறைவுக்கு பிரட் லீ இரங்கல் தெரிவித்துள்ளார்.

Australian Cricketer Expresses Condolences on Asha Bhosle's Demise!

தொடர்புடையது

என் வாழ்வில் மறக்க முடியாத இடத்தில் இருப்பவர் ஆஷா போஸ்லே: இளையராஜா

என் வாழ்வில் மறக்க முடியாத இடத்தில் இருப்பவர் ஆஷா போஸ்லே: இளையராஜா

ஆஷா போஸ்லே மறைவு: ராகுல் காந்தி இரங்கல்

ஆஷா போஸ்லே மறைவு: ராகுல் காந்தி இரங்கல்

தலைமுறைக்கும் தொடர்ந்து ஊக்கமளிப்பவர் ஆஷா போஸ்லே: பிரதமர்

தலைமுறைக்கும் தொடர்ந்து ஊக்கமளிப்பவர் ஆஷா போஸ்லே: பிரதமர்

பிரபல பாடகி ஆஷா போஸ்லே மருத்துவமனையில் அனுமதி!

பிரபல பாடகி ஆஷா போஸ்லே மருத்துவமனையில் அனுமதி!

Delhi Vs Chennai | முதல்வரின் சிறுபிள்ளைத்தனம்! அண்ணாமலை Press Meet | BJP | DMK
Delhi Vs Chennai | முதல்வரின் சிறுபிள்ளைத்தனம்! அண்ணாமலை Press Meet | BJP | DMK

காட்ஸ் அண்ட் சோல்ஜர்ஸ் டீசர்!
காட்ஸ் அண்ட் சோல்ஜர்ஸ் டீசர்!

டார்லிங் மறுவெளியீட்டு டிரைலர்!
டார்லிங் மறுவெளியீட்டு டிரைலர்!

சிஎஸ்கேவின் பாதை, இனி சிங்கப் பாதை! | Chennai Super Kings | CSK | Sanju Samson |
சிஎஸ்கேவின் பாதை, இனி சிங்கப் பாதை! | Chennai Super Kings | CSK | Sanju Samson |

