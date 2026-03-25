அவள் வருவாளா, சலங்கை ஒலி தொடர்களின் ஒளிபரப்பு நேரம் மாற்றம்!
சின்ன திரையில் ஒளிபரப்பாகிவரும் அவள் வருவாளா தொடரின் ஒளிபரப்பு நேரத்தில் மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது குறித்து...
சலங்கை ஒலி / அவள் வருவாளா தொடர்கள்
சின்ன திரையில் ஒளிபரப்பாகிவரும் அவள் வருவாளா தொடரின் ஒளிபரப்பு நேரத்தில் மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளன. இதுமட்டுமின்றி சலங்கை ஒலி தொடரின் ஒளிபரப்பு நேரமும் மாற்றப்பட்டுள்ளது.
அவள் வருவாளா தொடரில் நடிகை கெளதமி, ரகு, அர்ச்சனா உள்ளிட்ட பலர் முதன்மை பாத்திரங்களில் நடிக்கின்றனர். தெலுங்கு மொழியில் ஒளிபரப்பாகி மிகுந்த வரவேற்பைப் பெற்ற இந்த தொடர் டப்பிங் செய்யப்பட்டு தமிழில் ஒளிபரப்பாகி வருகிறது.
ஜீ தமிழ் தொலைக்காட்சியில் 2025 நவம்பர் முதல் திங்கள் முதல் சனிக்கிழமை வரை மாலை 4 மணிக்கு ஒளிபரப்பாகி வந்தது.
தற்போது இந்தத் தொடரின் ஒளிபரப்பு நேரம் மாற்றப்பட்டுள்ளது. திங்கள் முதல் சனிக்கிழமை வரை மாலை 4.30 மணி முதல் 6 மணி வரை ஒளிபரப்பாகவுள்ளது.
இதேபோன்று சலங்கை ஒலி தொடரும் திங்கள் முதல் சனிக்கிழமை வரை மாலை 3 மணி முதல் 4.30 மணி வரை 6 மணி வரை ஒளிபரப்பாகவுள்ளது.
