சித்தாரே ஜமின் பர் ஓராண்டுக்குப் பின் ஓடிடியில் ரிலீஸ்! ஆமிர் கான் விளக்கம்!

நடிகர் ஆமிர் கானின் சித்தாரே ஜமின் பர் படத்தின் ஓடிடி வெளியீடு குறித்து...

சித்தாரே ஜமின் பர் படத்தின் போஸ்டர்.

படம்: ஆமிர் கான் புரடக்‌ஷன்ஸ்.

Updated On :27 மார்ச் 2026, 7:32 am

நடிகர் ஆமிர் கானின் சித்தாரே ஜமின் பர் படத்தின் ஓடிடி வெளியீட்டுத் தேதி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்தப் படம் சோனி லைவ் ஓடிடியில் வரும் மார்ச் 3ஆம் தேதி வெளியாகுமென அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

ஆமிர் கான் புரடக்‌ஷன் தயாரிப்பில் ஆர்.எஸ். பிரசன்னா இயக்கத்தில் உருவான இந்தப் படம் கடந்தாண்டு ஜூன் 20ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாகியது.

தயாரிப்பாளரான ஆமீர் கான், சித்தாரே ஜமீன் பர் திரைப்படத்தை எந்தவொரு முன்னணி ஓடிடி தளங்களிலும் வெளியிடாமல், யூடியூபில் கட்டணம் வசூலித்து அனைவரும் காணும் வகையில் வெளியிடுவோம் என அறிவித்திருந்தார்.

கடந்த ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாதம் நேரடியாக யூடியூப்பில் வெளியிடப்பட்டது. இந்தப் படம் திரையரங்கில் ரூ.200 கோடி வசூலித்தது. ஆனால், யூடியூப்பில் போதிய அளவு கவனம் பெறவில்லை எனக் கூறபடுகிறது.

இதுகுறித்து ஆமிர் கான், “எனக்கு இரண்டு மனநிலை கிடையாது. எப்போதுமே ஓடிடியில் வெளியிட விரும்புவேன். ஆனால், திரையரங்குகளில் வெளியான உடனேயே வெளியிட விருப்பமில்லை. அதனால், இப்போது சோனி லைவ் ஓடிடியில் ஏப்.3ஆம் தேதி வெளியாகிறது. திரையரங்கில் பார்க்காதவர்கள் ஓடியில் பார்க்கலாம்” எனக் கூறியுள்ளார்

Sitaare Zameen Par released in cinema halls across the country in June 2025. The film will now make its streaming debut on SonyLIV on April 3.

அனுமன் ஜெயந்திக்கு வெளியாகும் ராமாயணா பட க்ளிம்ஸ் விடியோ!

அனுமன் ஜெயந்திக்கு வெளியாகும் ராமாயணா பட க்ளிம்ஸ் விடியோ!

'ஒரு நாள்' டிரைலர்!

'ஒரு நாள்' டிரைலர்!

ஆரியின் போர்த் ஃப்ளோர்: ஓடிடி வெளியீட்டுத் தேதி!

ஆரியின் போர்த் ஃப்ளோர்: ஓடிடி வெளியீட்டுத் தேதி!

ஓடிடியில் தாய் கிழவி எப்போது?

ஓடிடியில் தாய் கிழவி எப்போது?

ஓடிடிக்கு வரும் சித்தாரே ஜமின் பர்!

ஓடிடிக்கு வரும் சித்தாரே ஜமின் பர்!

Dinamani வார ராசிபலன்! | March 29 முதல் Apr. 4 வரை! | ஜோதிடரத்னா ராமராமாநுஜதாஸன்! | Weekly Horoscope
வீடியோக்கள்

Dinamani வார ராசிபலன்! | March 29 முதல் Apr. 4 வரை! | ஜோதிடரத்னா ராமராமாநுஜதாஸன்! | Weekly Horoscope

#csk | ஐபிஎல் ஆரம்பம்: சாதிக்குமா இளஞ்சிங்கப் படை? | Chennai Super Kings | MS Dhoni | IPL 2026 |
#csk | ஐபிஎல் ஆரம்பம்: சாதிக்குமா இளஞ்சிங்கப் படை? | Chennai Super Kings | MS Dhoni | IPL 2026 |

பக்தர்களுக்காக மழையில் நனைந்து வெய்யிலில் காயும் தெய்வம்! உறையூர் வெக்காளியம்மன்!
பக்தர்களுக்காக மழையில் நனைந்து வெய்யிலில் காயும் தெய்வம்! உறையூர் வெக்காளியம்மன்!

'ஒரு நாள்' டிரைலர்!
'ஒரு நாள்' டிரைலர்!

