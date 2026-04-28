3 இடியட்ஸ் இரண்டாம் பாகம்: ஆமீர் கான்

3 இடியட்ஸ் திரைப்படத்தின் இரண்டாம் பாகம் உருவாகவுள்ளதாக நடிகர் ஆமீர் கான் தெரிவித்துள்ளார்.
நடிகர் ஆமீர் கான் நடிப்பில் கடந்த 2009 ஆண்டு திரைக்கு வந்த திரைப்படம் 3 இடியட்ஸ். சஞ்சய் லீலா பன்சாலி இயக்கத்தில் உருவான இப்படம் மிகப்பெரிய வெற்றியைப் பெற்றதுடன் வணிக ரீதியாகவும் பல கோடிகளைக் குவித்தது.
இதனை இயக்குநர் ஷங்கர் தமிழில் நண்பன் என்கிற பெயரில் ரீமேக் செய்து வெற்றி பெற்றார். ஹிந்தியில் ஆமீர் கான், மாதவன், ஷர்மான் ஜோஜி ஆகியோர் நடித்திருந்தனர். தமிழில் விஜய், ஜீவா, ஸ்ரீகாந்த்.
3 இடியட்ஸ் வெளியாகி 17 ஆண்டுகள் ஆன நிலையில், இப்படத்தின் இரண்டாம் பாகத்திற்கான கதையை எழுதி வருவதாக நடிகர் ஆமீர் கான் தெரிவித்துள்ளார்.
முதல் பாகத்திலிருந்து 10 ஆண்டுகள் கழித்து நடக்கும் கதையாக இது இருக்கும் என்றும் கூறியுள்ளார்.
Actor Aamir Khan has stated that a sequel to the movie 3 Idiots is in the works.
தொடர்புடையது
சல்மான் கான் - நயன்தாரா படத்தின் ரிலீஸ் தேதி அறிவிப்பு!
பிரேமலு - 2 வாய்ப்பு இல்லை: திலீஷ் போத்தன்
சல்மான் கான் - நயன்தாரா படத்தின் படப்பிடிப்பு துவக்கம்!
சித்தாரே ஜமின் பர் ஓராண்டுக்குப் பின் ஓடிடியில் ரிலீஸ்! ஆமிர் கான் விளக்கம்!
