61 வயதில் தனது 3-ஆவது திருமண தேதியை உறுதிப்படுத்திய ஆமிர் கான்!

பாலிவுட் நடிகர் ஆமீர் கான் (61 வயது) தனது மறுமணம் குறித்த தகவல் உண்மையானதென்றும் அதன் தேதியையும் உறுதிப்படுத்தியுள்ளார்.
நடிகர் ஆமிர் கான் தனது புதிய காதலி கௌரி ஸ்ப்ராட்டை ( 47 வயது) கடந்த மார்ச் 2025ல் அறிமுகப்படுத்தியுள்ளார். மேலும், இருவரும் ஓராண்டாக ஒன்றாக வாழ்வதாக அப்போது தெரிவித்திருந்தார்.
ஆமிர் கான் முதல்முறையாக 1986-2002 வரை தயாரிப்பாளர் ரீனா டட்டுடன் திருமணம் செய்து வாழ்ந்தார். அவர்களுக்கு ஒரு மகன், ஒரு மகள் என இருவர் (ஜுனைத் கான், இரா கான்) இருக்கிறார்கள்.
பிறகு, 2005இல் கிரன் ராவை ஆமிர்கான் திருமணம் செய்தார். ஆனால், இவர்களும் 2021இல் பிரிந்தனர். ஆனாலும் இருவரும் அவர்களது குழந்தை ஆசாத்துக்காக ஒன்றாக வாழ்ந்து வருகின்றனர்.
இந்தநிலையில், 25 ஆண்டுகளாகப் பழகிவந்த தனது தோழியை மூன்றாவதாக மணக்கவிருக்கிறார். இது குறித்து ஆங்கில ஊடகத்துக்கு அளித்த பேட்டியில் கூறியிருப்பதாவது:
தற்போது நான் அமெரிக்காவுக்குச் சென்றுகொண்டிருக்கிறேன். எனது திருமணம் குறித்த தகவல் உண்மையானதுதான். அது ஜூலை 5ஆம் தேதி நடைபெற இருக்கிறது என்றார்.
புதிய காதலி கௌரி ஸ்ப்ராட்டிற்கு ஒரு மகன் இருப்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது. இவர் பெங்களூரில் வெல்னஸ், பியூட்டி ஸ்பேஸ் தொழிலில் சுயமாக ஒரு கடையை நடத்தி வருகிறார்.
Summary
Aamir Khan confirms marriage to Gauri Spratt, couple set to tie the knot on July 5
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.