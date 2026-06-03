Dinamani
இன்பதுரையின் வெற்றி செல்லாது: அப்பாவு வழக்கில் சென்னை உயர்நீதிமன்றம் தீர்ப்பு!காங்கிரஸ் கட்சிக்கு மாநிலங்களவை உறுப்பினர் பதவி: முதல்வர் விஜய்கர்நாடக முதல்வராகப் பதவியேற்றார் டி.கே. சிவகுமார்! தில்லி உணவகத்தில் தீ விபத்து: 21 பேர் பலி!
/
செய்திகள்

ஜூலை 5-ல் காதலி கௌரி ஸ்பிராட்டை மணக்கிறார் ஆமிர் கான்?

பாலிவுட் நடிகர் ஆமிர் கான் மற்றும் கௌரி ஸ்பிராட் ஆகியோருக்கு வரும் ஜூலை 5 ஆம் தேதி திருமணம் நடைபெறுவதாகத் தகவல்...

News image

ஆமிர் கான் - கௌரி ஸ்பிராட் - Instagram

Updated On :3 ஜூன் 2026, 5:28 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

பாலிவுட் நடிகர் ஆமிர் கான் மற்றும் அவரின் காதலி கௌரி ஸ்பிராட் ஆகியோருக்கு வரும் ஜூலை 5 ஆம் தேதி திருமணம் நடைபெறுவதாகத் தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

பாலிவுட் திரையுலகின் “மிஸ்டர் பெர்ஃபெக்‌ஷனிஸ்ட்” என அழைக்கப்படுபவர் நடிகர் ஆமிர் கான். இந்தியத் திரையுலகின் மிகவும் கவனிக்கப்படும் நடிகர்களுள் ஒருவரான இவர் தனது நீண்ட நாள் தோழியான கௌரி ஸ்பிராட்டை காதலித்து வருவதாக, அவரது 60 ஆவது பிறந்த நாளன்று அறிவித்தார்.

ஆமிர் கான் மற்றும் கௌரி ஸ்பிராட் இடையே 25 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக நட்புறவு இருந்து வந்த நிலையில், இருவரும் சமீபகாலமாகக் காதலித்து வருகின்றனர்.

இந்த நிலையில், ஆமிர் கான் மற்றும் கௌரி ஸ்பிராட் ஆகியோருக்கு வரும் ஜூலை 5 ஆம் தேதி திருமணம் நடைபெறவுள்ளதாகத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. நண்பர்கள் மற்றும் உறவினர்கள் சிலர் முன்னிலையில் இருவரும் வீட்டிலேயே பதிவுத் திருமணம் செய்யவுள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது.

ஏற்கெனவே, ரீனா தத்தா என்பவருடன் ஆமிர் கானுக்குத் திருமணம் நடைபெற்ற நிலையில், இருவரும் கடந்த 2002 ஆம் ஆண்டு விவாகரத்து பெற்றனர். இவர்கள், இருவருக்கும் பாலிவுட் நடிகர் ஜுனைத் மற்றும் இரா கான் ஆகிய 2 குழந்தைகள் உள்ளன.

இதையடுத்து, லாபட்டா லேடிஸ் படத்தின் இயக்குநர் கிரன் ராவ் உடன் ஆமிர் கானுக்கு 2 ஆவது முறையாகத் திருமணம் நடைபெற்றது. இதையடுத்து, இருவரும் கடந்த 2021 ஆம் ஆண்டு விவாகரத்து பெற்றனர். மேலும், இவர்களுக்கு, ஆசாத் ராவ் கான் எனும் மகன் இருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

Summary

Reports have emerged that Aamir Khan and Gauri Sprat, are set to get married on July 5th.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

தொடர்புடையது

ரன்வீர் சிங் பாலிவுட்டில் நடிக்கத் தடை?

ரன்வீர் சிங் பாலிவுட்டில் நடிக்கத் தடை?

திரைத்துறையில் டேவிட் தவான் கெளரவிப்பு - புகைப்படங்கள்

திரைத்துறையில் டேவிட் தவான் கெளரவிப்பு - புகைப்படங்கள்

மாதுரி தீக்‌ஷித்தைக் கட்டாயப்படுத்தி முத்தமிட்ட வினோத் கன்னா?

மாதுரி தீக்‌ஷித்தைக் கட்டாயப்படுத்தி முத்தமிட்ட வினோத் கன்னா?

பழம்பெரும் பாலிவுட் நடிகர் சுதேஷ் குமார் மறைவு!

பழம்பெரும் பாலிவுட் நடிகர் சுதேஷ் குமார் மறைவு!

விடியோக்கள்

கார்ல்செனை வீழ்த்திய பிரக்ஞானந்தா | Praggnanandhaa | Magnus Carlsen | Norway Chess

கார்ல்செனை வீழ்த்திய பிரக்ஞானந்தா | Praggnanandhaa | Magnus Carlsen | Norway Chess

முதல்வர் விஜய் Vs ஆ. இராசா | DMK Vs TVK | MK Stalin | Udhayanidhi Stalin

முதல்வர் விஜய் Vs ஆ. இராசா | DMK Vs TVK | MK Stalin | Udhayanidhi Stalin

கட்டா குஸ்தி - 2 டீசர்!

கட்டா குஸ்தி - 2 டீசர்!

காவல்கார கருப்பு மேக்கிங் விடியோ!

காவல்கார கருப்பு மேக்கிங் விடியோ!