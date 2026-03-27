பாஜகவுக்கு சாதகமில்லாத தொகுதிகள்! மேலிடத்தில் அண்ணாமலை அதிருப்தி! டாலருக்கு நிகரான இந்திய மதிப்பு ரூ. 94 -ஐ கடந்தது! வரலாறு காணாத வீழ்ச்சி! பெட்ரோல் மீதான கலால் வரி குறைப்பு! டீசலுக்கு முழுமையாக ரத்து! ஈரான் மீதான தாக்குதல் மேலும் 10 நாள்கள் நிறுத்தம்: அமெரிக்க அதிபா் டிரம்ப்
அனுமன் ஜெயந்திக்கு வெளியாகும் ராமாயணா பட க்ளிம்ஸ் விடியோ!

நடிகர்கள் ரன்பீர் கபூர், யஷ் நடிப்பில் உருவாகும் ராமாயணா படத்தின் க்ளிம்ஸ் விடியோ குறித்து...

ராமாயணா படத்தின் காட்சிகள்.

படம்: யூடியூப் / வேல்ட் ஆஃப் ராமாயணா.

Updated On :27 மார்ச் 2026, 5:59 am

நடிகர்கள் ரன்பீர், யஷ் நடிக்கும் ராமாயணா முதல் பாகத்தின் க்ளிம்ஸ் விடியோ வெளியாகும் தேதி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அனுமன் ஜெயந்தியை முன்னிட்டு இந்த விடியோ வரும் ஏப்.2ஆம் தேதி வெளியாகவிருக்கிறது.

நமீதா மல்ஹோத்ரா தயாரிப்பில் உருவாகியுள்ள இந்தப் படத்தினை பாலிவுட் இயக்குநர் நிதிஷ் திவாரி இயக்கி வருகிறார்.

இந்தப் படத்தில் ராமனாக ரன்பீர் கபூர், சீதையாக சாய் பல்லவி, ராவணனாக யஷ்ஷும் நடித்து வருகிறார்கள். இந்தப் படத்தின் 3 நிமிடங்கள் கொண்ட அறிமுக விடியோ வெளியாகி கவனம் ஈர்த்தது.

இரண்டு பாகமாக உருவாகும் இப்படத்தின் முதல் பாகத்திற்கான படப்பிடிப்பு நிறைவடைந்துள்ளதாகவும் அடுத்த பாகத்திற்கான படப்பிடிப்பு சமீபத்தில் தொடங்கவிருப்பதாகவும் கூறப்படுகிறது.

இந்தப் படத்துக்கு ஏ.ஆர்.ரஹ்மான், ஹான்ஸ் ஜிம்மர் இணைந்து இசையமைப்பது உறுதியாகியுள்ளது. இந்தப் படத்தின் முதல் பாகம் தீபாவளிக்கு வெளியாகிறது.

