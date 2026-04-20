இளையராஜா இசையில் உருவாகும் வால்மீகி ராமாயணா!

வால்மீகி ராமாயணா திரைப்படத்திற்கு இசைஞானி இளையராஜா இசையமைப்பதாகப் படக்குழு தெரிவித்துள்ளது.

இளையராஜா இசையில் உருவாகும் வால்மீகி ராமாயணா திரைப்படம் - X

Updated On :20 ஏப்ரல் 2026, 8:07 am

வால்மீகி ராமாயணா திரைப்படத்திற்கு இசைஞானி இளையராஜா இசையமைப்பதாகப் படக்குழு தெரிவித்துள்ளது.

இந்திய நாவலாசிரியரான ஆனந்த் நீலகண்டனின் திரைக்கதையைத் தழுவி இயக்குநர் பாவ்னா தத்தா தல்வார் இயக்கும் புதிய திரைப்படம் ‘வால்மீகி ராமாயணா’.

இந்தப் படத்தில் ஒளிப்பதிவாளர் வினோத் பிரதான், தயாரிப்பு வடிவமைப்பாளர் சாபூ சிரில், ஒலி வடிவமைப்பாளர் ரசூல் பூக்குட்டி போன்ற பிரபல தொழில்நுட்பக் கலைஞர்கள் பணியாற்றுவதாக அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ள நிலையில் நடிகர்கள் பற்றி எந்தத் தகவலும் வெளியிடப்படவில்லை.

இந்த நிலையில், நேற்று வெளியான புதிய போஸ்டரில் இந்தப் படத்திற்கு இசைஞானி இளையராஜா இசையமைப்பதாக படக்குழு தெரிவித்துள்ளது.

வால்மீகி ராமாயணா திரைப்படம் வருகிற அக்டோபர் 2, 2026 காந்தி ஜெயந்தி அன்று திரையரங்குகளில் வெளியாகும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

படத்தின் நடிகர்கள் பற்றிய விவரங்கள் வெளியாகாததால் இது அனிமேஷன் திரைப்படமாக எடுக்கப்பட்டிருக்கலாம் என்று சமூக வலைதளங்களில் பேசப்படுகிறது.

ஏற்கனவே, ரிஷப் ஷெட்டி முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடிக்கும் ’ஜெய் ஹனுமான்’ என்ற திரைப்படம், மற்றும் ரன்பீர் கபூர், சாய் பல்லவி, யாஷ் நடிப்பில் உருவாகும் ’ராமாயணா’ என ராமாயணம் பற்றிய திரைப்படங்கள் இந்திய சினிமாவில் பெரிய பொருட்செலவில் தற்போது தயாராகி வருவது குறிப்பிடத்தக்கது.

Summary

Ilaiyaraaja joined as music composer of Valmiki Ramayana.

தொடர்புடையது

ஒரு வினாடி சொதப்பல்... விமர்சிக்கப்படும் ராமாயணா கிளிம்ஸ்!

ராமாயணா - யஷ், சாய் பல்லவி கிளிம்ஸுக்கு காத்திருக்கும் ரசிகர்கள்!

ராமராக ரன்பீர் கபூர்... வியப்பில் ஆழ்த்தும் ராமாயணா கிளிம்ஸ்!

அனுமன் ஜெயந்திக்கு வெளியாகும் ராமாயணா பட க்ளிம்ஸ் விடியோ!

யார் தோற்பது என்ற போட்டியில் வென்ற சிஎஸ்கே! | Chennai Super Kings | Ayush Mhatre |
பிரகாஷ்ராஜ் அரசியலில் என்ன செய்துவிட்டார்? குஷ்பு பேட்டி | DMK | BJP
பெண்களுக்கு எதிரான எண்ணம்! திமுக, காங்கிரஸை விமர்சித்த அமித் ஷா | BJP
"சென்னை சூப்பர் - 6" திமுகவின் அறிவிப்புகள் என்ன? எழிலன் நாகநாதன் விளக்கம்!
