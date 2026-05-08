நடிகர் சந்தீப் கிஷனின் புதிய படத்தின் க்ளிம்ஸ் விடியோ வெளியாகியுள்ளது. அவரது பிறந்த நாளை முன்னிட்டு நேற்று மாலை இந்த விடியோ வெளியாகியது.
தமிழில் யாருடா மகேஷ் என்ற படத்தில் அறிமுகமான சந்தீப் கிஷன் லோகேஷ் கனகராஜ் இயக்கிய மாநகரம் திரைப்படம் மிகுந்த வரவேற்பைப் பெற்றது.
தமிழ், தெலுங்கு படங்களில் பிரபலமான நடிகராக இருக்கும் சந்தீப் கிஷன் கடைசியாக ராயன் படத்தில் நடித்திருந்தார். ஜேசன் விஜய் இயக்கத்தில் சிக்மா படத்தில் நடித்து முடித்துள்ளார்.
இந்த நிலையில், 70 எம்எம் என்டர்டெயின்மென்ட்ஸ் தயாரிப்பில் கிருஷ்ண சைதன்யா இயக்கத்தில் பவர் பேட்ட எனும் படத்தில் நடித்து வருகிறார்.
இந்தப் படத்துக்கு மணி ஷர்மா இசையமைக்கிறார். இந்தப் படத்தில் சேனாபதி ரவி என்ற கதாபாத்திரத்தில் நடிக்கிறார். காதல் - கௌரவம் - அரசியல் என்ற கருவை மையமாக வைத்து இந்தப் படம் உருவாகுவதாக போஸ்டரில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
