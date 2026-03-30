Dinamani
கீழடி அறிக்கையில் திருத்தங்களைச் செய்ய அமர்நாத் ராமகிருஷ்ணாவுக்கு உத்தரவு!சாத்தான்குளம் வழக்கு: குற்றவாளிகளுக்கான தண்டனை அறிவிப்பு ஒத்திவைப்பு! நாதக முதல்வர் வேட்பாளர் சீமான் வேட்புமனு தாக்கல்!200 தொகுதிகளுக்கு மேல் வெற்றி பெறுவோம்! - முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின்கொளத்தூரில் முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின் வேட்புமனு தாக்கல் செய்தார்!பெரம்பூரில் விஜய்க்கு எதிராக திலகபாமா! தருமபுரியில் செளமியா அன்புமணி போட்டி!

செய்திகள்

இந்தியாவில் மட்டுமே ரூ.1,000 கோடி வசூலித்த துரந்தர் தி ரிவெஞ்ச்..! பாகுபலி 2 வசூலை முறியடிக்குமா?

ரன்வீர் சிங் நடிப்பில் வெளியான துரந்தர் தி ரிவெஞ்ச் திரைப்படத்தின் வசூல் குறித்து...

News image

துரந்தர் படத்தில் ரன்வீர் சிங்.

படம்: ஜியோ ஸ்டூடியோஸ்.

Updated On :30 மார்ச் 2026, 9:22 am

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

ரன்வீர் சிங் நடிப்பில் வெளியான துரந்தர் தி ரிவெஞ்ச் திரைப்படத்தின் வசூல் உலகம் முழுவதும் ரூ. 1,3365 கோடியைத் தாண்டியுள்ளதாக படக்குழு அதிகாரபூர்வமாக அறிவித்துள்ளது.

இந்தியாவில் மட்டுமே ரூ. 1,023 கோடி வசூலித்து அசத்தியுள்ளது. இதுவரை 5 திரைப்படங்கள் மட்டுமே இந்த சாதனையை அடைந்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

பி62 ஸ்டூடியோஸ் தயாரிப்பில் ஆதித்யா தார் இயக்கத்தில் கடந்த மார்ச் 19ஆம் தேதி வெளியானது. தமிழ், தெலுங்கு, ஹிந்தி, கன்னடம், மலையாளம் ஆகிய மொழிகள் வெளியாகி சிறப்பான வரவேற்பைப் பெற்று வருகிறது.

பாகிஸ்தானில் நடக்கும் சம்பவங்கள், மும்பை குண்டுவெடிப்பு சம்பவம், தீவிரவாத நடவடிக்கைகளை மையப்படுத்தி உருவாகியிருந்த முதல் பாகம் ஹிந்தி மொழியில் மட்டும் வெளியாகி ரூ. 1,000 கோடிக்கும் அதிகமாக வசூலித்தது.

இந்நிலையில், கடந்த மார்ச் 19ஆம் தேதி வெளியான துரந்தர் தி ரிவெஞ்ச் திரைப்படத்தின் வசூல் உலகம் முழுவதும் ரூ. 1,3365 கோடி வசூலித்துள்ளது. முதல் பாகத்தின் மொத்த வசூலை 11 நாள்களில் முறியடித்துள்ளது.

இந்தியாவில் மட்டுமே அதிகம் வசூலித்த திரைப்படங்கள்

1. பாகுபலி 2 - ரூ. 1,430 கோடி

2. புஷ்பா 2 - ரூ. 1,381 கோடி

3. துரந்தர் - ரூ. 1,056 கோடி

4. துரந்தர் தி ரிவெஞ்ச் - ரூ. 1,023 கோடி

5. கேஜிஎஃப் 2 - ரூ. 1,008 கோடி

உலகம் முழுவதும் அதிகம் வசூலித்த இந்திய திரைப்படமாக ஆமிர் கானின் தங்கல் ரூ.2,000 கோடி வசூலித்துள்ளதும் குறிப்பிடத்தக்கது.

Summary

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

தொடர்புடையது

