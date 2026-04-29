ஜப்பான் மொழியில் வெளியாகும் துரந்தர்! அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு!

ஜப்பானில் துரந்தர் படம் வெளியிடப்படவுள்ளது பற்றி...

துரந்தர் போஸ்டர் - X | Jio Studios

Updated On :29 ஏப்ரல் 2026, 10:01 am

இந்தியாவில் வசூல் சாதனை படைத்த துரந்தர் திரைப்படம் ஜப்பானில் அந்நாட்டு மொழியில் வெளியிடப்படவுள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

ஆதித்யா தார் இயக்கத்தில் பி62 ஸ்டூடியோஸ், ஜியோ ஸ்டூடியோஸ் தயாரிப்பில் நடிகர் ரன்வீர் சிங் நடிப்பில் வெளியான துரந்தர் திரைப்படம் மிகப்பெரிய வசூலைக் குவித்தது.

தொடர்ந்து, கடந்த மார்ச் 19 ஆம் தேதி துரந்தர் - 2 திரைப்படம் உலகம் முழுவதும் திரையரங்குகளில் வெளியானது. தமிழ், தெலுங்கு, ஹிந்தி, கன்னடம், மலையாளம் ஆகிய மொழிகள் வெளியான இப்படம், 6வது வாரத்தில் வெற்றிகரமாக வசூலித்து வருகிறது.

துரந்தர் திரைப்படத்தின் இரு பாகங்களின் மொத்த வசூல் ரூ. 3,000 கோடியைக் கடந்து சாதனை படைத்தது. இந்த சாதனையைப் படைக்கும் முதல் இந்தியத் திரைப்படம் என்ற பெருமை பெற்றுள்ளது.

இந்த நிலையில், வருகின்ற ஜூலை 10 ஆம் தேதி ஜப்பானில் ஜப்பான் மொழியில் துரந்தர் முதல் பாகம் வெளியிடவுள்ளதாக படத் தயாரிப்பு நிறுவனம் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளது.

இதுதொடர்பாக அறிவிப்பு போஸ்டரை படக்குழுவினர் வெளியிட்டுள்ளனர்.

Dhurandhar to be Released in Japan! Official Announcement!

7 நாள்களில் ரூ. 1,000 கோடி! வசூல் சாதனையில் துரந்தர் 2!

