நட்டி நட்ராஜ் நடித்த டிஎன் 2026 வெளியீட்டுத் தேதி!

நடிகர் நட்டி நட்ராஜ் நடித்த அரசியல் திரைப்படத்தின் வெளியீட்டுத் தேதி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இயக்குநர் உமாபதி எஸ் ராமைய்யா இயக்கத்தில் நடிகர்கள் நட்டி நட்ராஜ் முன்னணி கதாபாத்திரத்தில் நடிக்க நடிகர்கள் எம். எஸ். பாஸ்கர், தம்பி ராமைய்யா உள்ளிட்டோர் நடித்த அரசியல் திரைப்படம் டிஎன் 2026 தங்க நட்சத்திரம்.
இப்படம் முழுநீள அரசியல் நகைச்சுவைத் திரைப்படமாக உருவாகியுள்ளது.
இந்த நிலையில், இப்படம் ஏப். 10 ஆம் தேதி திரைக்கு வருமென போஸ்டர் வெளியிட்டு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதன் அறிவிப்பு போஸ்டரில் நடிகர் விஜய்யை நினைவுபடுத்தும் விதமாக பதாகைகளும் நட்டியின் தோற்றமும் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. கண்ணன் ரவி தயாரித்த இப்படத்திற்கு தர்புகா சிவா இசையமைத்துள்ளார்.
