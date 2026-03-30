ரஜினிக்கு அம்மாவாக நடித்தவர் தேர்தலில் போட்டி!
பிரபல நடிகை தேர்தலில் போட்டி...
நடிகை அஞ்சலி நாயர்
anjali nair/insta
பிரபல மலையாள நடிகை பாஜக சார்பில் சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் போட்டியிடுகிறார்.
மலையாளத்தில் குணச்சித்திர நடிகையாக கவனம் பெற்றவர் நடிகை அஞ்சலி நாயர். குழந்தை நட்சத்திரமாக திரைத்துறைக்கு அறிமுகமானவர் 80 மேற்பட்ட படங்களில் நடித்துள்ளார். த்ரிஷ்யம் - 2 திரைப்படத்தில் காவல்துறை அதிகாரியாக சில காட்சிகளில் நடித்து கவனம் ஈர்த்திருந்தார்.
மேலும், தமிழில் நெல்லு திரைப்படம் மூலம் அறிமுகமானவர் சில திரைப்படங்களில் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்தார். தொடர்ந்து, அண்ணாத்த திரைப்படத்தில் நடிகர் ரஜினிகாந்த்துக்கு அம்மாவாக நடித்தார்.
நடிகர் சித்தார்த்துடன் சித்தா திரைப்படத்தில் முக்கியமான கதாபாத்திரத்தில் நடித்து அசத்தினார். அப்படத்திற்காக நல்ல பாராட்டுகளுக்கும் அவருக்கு கிடைத்தது.
இந்த நிலையில், டிவெண்டி 20 என்கிற கட்சியைச் சேர்ந்த அஞ்சலி நாயர் திருப்பணித்துறா வேட்பாளராக பாஜக கூட்டணியில் இணைந்து போட்டியிடுகிறார். இதே கட்சியைச் சார்ந்த லட்சுமி பிரியா, வீணா நாயர் ஆகிய நடிகைகளும் வேட்பாளர்களாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
கேரளத்தில் வருகிற ஏப். 9 ஆம் தேதி நடைபெறவுள்ள சட்டப்பேரவைத் தேர்தலுக்காக பாஜகவின் தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணி டிவெண்டி 20 கட்சிக்கு 20 இடங்களை ஒதுக்கியிருக்கிறது.
